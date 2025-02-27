ميناء سفاجا يودع أول فوج من معتمري شهر رمضان

شهد ميناء سفاجا اليوم انطلاق أول فوج من معتمري شهر رمضان المبارك، حيث غادرت العبارة سينا وعلى متنها 550 معتمرًا متجهين إلى الأراضي المقدسة وسط أجواء روحانية ومع اتخاذ كافة الترتيبات اللازمة لضمان راحة وسلامة المعتمرين خلال رحلتهم وقد تم التنسيق بين إدارة مرور محافظة البحر الأحمر ومجلس مدينة سفاجا لضمان تنظيم حركة الأتوبيسات

وتم توجيهها مباشرة إلى قرية الحجاج بدلًا من التوقف أمام الميناء مع تسهيل مغادرة الأتوبيسات العائدة من الخارج دون تأخير كما التزمت شركات النقل العاملة بالميناء مثل شرق وغرب وجنوب الدلتا بتوفير وسائل النقل اللازمة لنقل الركاب إلى محافظاتهم.



ووجه اللواء مهندس محمد عبد الرحيم رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر بتقديم أفضل الخدمات بالتنسيق بين كافة الجهات المينائية لتوفير جميع التسهيلات لإنهاء إجراءات السفر والوصول بسرعة وكفاءة وزيادة عدد العاملين بالجوازات لتسريع إنهاء إجراءات المعتمرين وتشديد الرقابة على شركات العبارات لضمان التزامها بالأعداد المسموح بها وإجراءات السلامة البحرية وإلزام شركات العبارات بفتح مكاتب لها في قرية الحجاج لتقديم الخدمات للركاب مباشرة وتكثيف عدد الحمالين مع مراقبتهم لمنع استغلال الركاب وإلغاء إجازات العاملين بصالات السفر لضمان تواجدهم على مدار 24 ساعة لخدمة الركاب



كما تم التنسيق مع إدارة الحجر الصحي بالميناء لتوفير الإسعافات الأولية والتأكد من جاهزية سيارة إسعاف مجهزة أثناء صعود الركاب لضمان التدخل الفوري في الحالات الطارئة.

وشدد عبد الرحيم على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات العاملة بالميناء لتسهيل الإجراءات وإلزام التوكيلات الملاحية بضرورة التزام العبارات بالسعة المسموح بها وعدم وصول الركاب إلى الميناء إلا قبل موعد السفر بأربع ساعات فقط كما تم رفع كفاءة صالات السفر والوصول وتزويدها بالكوادر البشرية اللازمة على مدار الساعة لضمان سلاسة الحركة داخل الميناء ويأتي ذلك في إطار خطة متكاملة تهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لمعتمري بيت الله الحرام وضمان تجربة سفر سلسة وآمنة خلال موسم عمرة رمضان.

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