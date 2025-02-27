أهالي قنا يودعون الشيخ سيد الكلحي في جنازة حاشدة (فيديو)

فقدت محافظة قنا الشيخ سيد الكلحي الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز88 عاما بعد رحلة طويلة مع حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

وترصد فيتو في تلك السطور قصة حياته منذ الميلاد وحتى الوفاة.

السيرة الذاتية للكلحي

وُلد الشيخ الكلحي في قرية الشرقي بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا، وبدأ رحلته مع القرآن الكريم في سن العاشرة داخل كتاب قريته، حيث أتم حفظه، ثم انتقل إلى مدينة جرجا بسوهاج لاستكمال دراسة علوم التلاوة والقراءات العشر، قبل أن يلتحق بمعهد القراءات في قنا خلال العشرينيات من عمره.

لم يكن الشيخ الكلحي مجرد قارئ عادي، بل كان صوته القوي وأداؤه المميز سببًا في أن يقع عليه اختيار وزير الأوقاف الأسبق محمد على محجوب لتمثيل مصر في بعثة قرآنية إلى فرنسا.

جاء هذا الاختيار بعد أن استمع الوزير إلى تلاوته خلال احتفالية كبرى بمدينة نجع حمادي، أقامها النائب الراحل عبدالرحيم الغول، فقرر على الفور أن يكون الكلحي سفيرًا للقرآن الكريم خارج مصر.

الكلحي في باريس

سافر الشيخ الكلحي إلى العاصمة الفرنسية باريس ليحيي ليالي شهر رمضان المبارك في المسجد الكبير بباريس، حيث لاقت تلاوته تفاعل كبير هناك، مما أدى إلى تمديد زيارته ليجوب 30 مدينة فرنسية شمالًا وجنوبًا، لينقل صوت التلاوة المصرية الأصيلة إلى العالم، وبعد نجاحه الكبير، أُعيدت دعوته مرة أخرى في العام التالي لمواصلة إحياء ليالي القرآن الكريم.

على مدار عقود، ظل الشيخ الكلحي أحد أبرز قرّاء محافظة قنا، متنقلًا بين مدنها وقراها، وكان معروفًا بعلاقته الوطيدة بعدد من كبار قرّاء مصر، كما كان مقصدًا لمحبي التلاوة العذبة في الصعيد.

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