الاتحاد السكندري ينعي "محمد عبد الحميد" أحد نجوم الجيل الذهبي

نعى نادي الاتحاد السكندري نجمه السابق محمد عبد الحميد عبد النبي أحد نجوم الجيل الذهبى لزعيم الثغر والحائز على بطولة كأس مصر عام 1963.



وقال الاتحاد السكندري في بيانه :" البقاء لله. نادي الاتحاد السكندري " يُنعي " الكابتن " محمد عبد الحميد عبد النبى" أحد نجوم الجيل الذهبى لزعيم الثغر والحائز على بطولة كأس مصر عام 1963.

ورحل الفقيد إلى جوار ربه اليوم الخميس.

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