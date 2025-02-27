إعلان نتائج بطولة الشطرنج للجامعات والمعاهد العليا

أقيمت منافسات بطولة الشطرنج في رحاب جامعة المنوفية، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، والاتحاد المصري للشطرنج، بمشاركة (١٧٠) طالبًا وطالبة من (٣٩) جامعة.

ويأتي ذلك برعاية كل من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ود.أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، وبإشراف د.أحمد كامل سكرتير عام الاتحاد الرياضي للجامعات.

وقد أسفرت النتائج النهائية للبطولة عن الآتي:

** نتيجة الطلبة فرق:

-المركز الأول/ جامعة الإسكندرية

-المركز الثانى/ جامعة المنوفية

-المركز الثالث/ جامعة بنها

** نتيجة الطالبات فرق:

-المركز الأول / جامعة الإسكندرية

-المركز الثانى / جامعة الأزهر

-المركز الثالث / جامعة حلوان

** نتيجة فردى طلبة:

-المركز الأول/ يوسف أحمد فؤاد، جامعة الإسكندرية

-المركز الثاني/ يوسف طارق، الجامعة المصرية الصينية

-المركز الثالث / عمر محمد مصطفى، الجامعة اليابانية

** نتيجة فردى طالبات:

-المركز الأول/ سارة عادل إبراهيم، جامعة الإسكندرية.

-المركز الثانى/ يارا ابراهيم علام، جامعة الإسكندرية.

-المركز الثالث/ أسماء محمد عبد المنعم، جامعة الزقازيق.

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