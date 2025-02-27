من 125 لـ 600 جنيه، أحدث أسعار شنط رمضان 2025 في الأسواق

أسعار شنط رمضان 2025 في المحال التجارية؛ قدمت المحال التجارية والسلاسل الغذائية عروضًا على شنط رمضان 2025؛ بالتزامن مع قرب حلول الشهر الكريم؛ مطلع الأسبوع المقبل، وبالرغم من اهتمام المواطنين بشراء الشنط وتحديد الميزانية المقررة لها قبل أسبوعين على الأقل من بدء شهر رمضان، إلا أن بيع شنط وكرتونة رمضان يستمر خلال الأسبوع الأول من الشهر، حيث يفضل بعض المواطنين توزيع الشنط على مراحل لإدخال البهجة والسرور على الأسر خلال أسابيع رمضان.

أسعار شنطة وكرتونة رمضان بمحتوياتها المختلفة

وتستعرض «فيتو» أسعار شنطة وكرتونة رمضان بمحتوياتها المختلفة في السلاسل الغذائية والمحال التجارية؛ إضافة إلى منافذ التموين ومعارض أهلًا رمضان 2025؛ في السطور الأتية:

شنط رمضان 2025

محتويات كرتونة الخير بـ 125 جنيهًا

وتحتوي على 8 سلع غذائية:

أرز وزن 900 جرام. سكر وزن 900 جرام. سمن وزن 300 جرام. صلصة وزن 40 جرامًا. شاي وزن 40 جرامًا. ملح وزن 300 جرام. مكرونة وزن 300 جرام. بلح وزن 700 جرام.

محتويات كرتونة رمضان بـ 170 جنيهًا

وتحتوي على 6 سلع غذائية، وهم:

كيلو سكر.

أرز وزن 900 جرام.

زيت خليط وزن 600 مل.

سمن وزن 350 جرامًا.

ملح وزن 500 جرا م.

2 مكرونة 300 جرام.

شنط رمضان 2025

محتويات شنطة أساسية بـ 195 جنيهًا

تحتوي على 8 سلع غذائية، هم:

كيلو أرز. كيلو السكر. زيت خليط وزن 650 مل. 2 كيس مكرونة 350 جرام. سمن صلصة وزن 300 جرام. ملح وزن 200 جرام. بلح صعيدي وزن 500 جرام.

محتويات كرتونة الخير وسط بـ 225 جنيهًا

تحتوي على 8 سلع غذائية، وهم:

كيلو أرز.

كيلو سكر.

كيلو مكرونة.

فول وزن 500 جرام.

سمن وزن 300 جرام.

زيت وزن 700 مل.

صلصة وزن 280 جرام.

شاي وزن 40 جرامًا.

شنط رمضان 2025

محتويات كرتونة البركة بـ 235 جنيهًا

وتحتوي على 12 سلعة غذائية؛ وهم:

عدس وزن 400 جرام. فول وزن 400 جرام. بلح وزن 700 جرام. زيت وزن 650 لترًا. كيلو أرز. كيس سكر وزن 900 جرام. 2 شاي وزن 40 جرامًا. مكرونة وزن 300 جرام. ملح وزن 300 جرام. صلصة وزن 280 جرامًا. قمر الدين وزن 300 جرام. سمن وزن 300 جرام.

محتويات كرتونة الخير كبير بـ 350 جنيهًا

تحتوي على 10 سلع غذائية؛ وهم:

2 كيلو أرز.

2 كيلو سكر.

كيلو مكرونة.

فول وزن 500 جرام.

عدس وزن 500 جرام.

سمن وزن 300 جرام.

زيت وزن 700 مل.

صلصة وزن 280 جرامًا.

2 شاي وزن 40 جرامًا.

كيلو بلح ناشف.

شنط رمضان 2025

محتويات كرتونة الخير والبركة بـ 350 جنيهًا

وتحتوي على 13 سلعة غذائية؛ وهم:

كيلو أرز. كيلو سكر. زيت خليط وزن 150 مل. 2 كيس مكرونة وزن 350 جرامًا. صلصة وزن 300 جرام. ملح وزن 400 جرام. فول وزن 400 جرام. لوبيا وزن 400 جرام. عدس وزن 400 جرام. شاي وزن 40 جرامًا. جوزهند وزن 250 جرامًا. زبيب وزن 250 جرامًا. قمر الدين وزن 400 جرام.

محتويات الشنطة المميزة بـ 390 جنيهًا

وتحتوي على 12 سلعة غذائية؛ وهم:

كيلو أرز.

كيلو سكر.

زيت خليط وزن 650 مل.

كيلو مكرونة.

صلصة 300 جرام.

بلح وزن 500 جرام.

فول وزن 400 جرام.

جوزهند وزن 250 جرامًا.

زبيب وزن 250 جرامًا.

قمر الدين وزن 400 جرام.

كاند بيف وزن 360 جرامًا.

شاي وزن 100 جرام.

شنط رمضان 2025

محتويات الشنطة الممتازة بـ 560 جنيهًا

وتحتوي على 11 سلعة غذائية؛ وهم:

كيلو أرز. 2 كيلو سكر. 2 كيلو مكرونة. صلصة 300 جرام. سمن 300 جرام. ملح 200 جرام. كاند بيف 260 جرامًا. فول 400 جرام. 2 كيس بلح 500 جرام. شاي 250 جرامًا. زبيب 250 جرامًا. قمر الدين 400 جرام.

شنط رمضان 2025

أسعار شنط رمضان في منافذ التموين

وفيما يخص أسعار شنط رمضان في منافذ التموين، إضافة إلى معارض أهلًا رمضان 2025، فجاءت كالأتي:

شنطة رمضان بسعر 200 جنيه

تضم 8 سلع، وهم:

كيلو أرز.

كيلو سكر.

زجاجة زيت خليط 800 مل.

مكرونة زنة 350 جرامًا 3 أكياس.

صلصة زنة 300 جرام.

مسلي زنة 350 جرامًا.

شاي زنة 40 جرامًا 2 باكو.

كيس ملح طعام زنة 300 جرام.

شنطة رمضان بسعر 300 جنيه

تضم 10 سلع غذائية وهم،

2 كيلو أرز. 2 كيلو سكر. 2 مكرونة زنة 350 جرام. 2 شاي ناعم زنة 40 جرامًا. زجاجة زيت خليط زنة 800 مل. صلصة زنة 350 جرام. مسلى زنة 350 جرامًا. كيس ملح طعام زنة 300 جرام. كيس بلح جاف. كيس فول تدميس.

شنطة رمضان بسعر 400 جنيه

تضم 12 سلعة غذائية؛

2 كيلو أرز.

2 كيلو سكر.

2 مكرونة زنة 350 جرامًا.

2 شاي ناعم زنة 40 جرامًا.

زجاجة زيت خليط زنة 800 مل.

2 ملح طعام زنة 300 جرام.

صلصة زنة 350 جرام.

مسلى زنة 700 جرام.

بلح جاف.

فول تدميس.

لوبيا.

فاصوليا.

أسعار شنط رمضان 2025

شنطة رمضان بسعر 500 جنيه

تضم 13 سلعة غذائية؛ وهم:

2 كيلو أرز. 2 كيلو سكر. زيت خليط زنة 800 مل. 3 أكياس مكرونة زنة 350 جرامًا. 2 صلصة زنة 300 جرام. مسلى 700 جرام. شاي ناعم زنة 250 جرامًا. ملح طعام زنة 300 جرام. بلح جاف. فول تدميس. لوبيا. فاصوليا. لفة قمر الدين.

شنطة رمضان بسعر 600 جنيه

تضم 13 سلعة وهم:

3 كيلو أرز.

3 كيلو سكر.

زجاجة زيت خليط زنة 800 جرام.

5 مكرونة زنة 350 جرامًا.

2 صلصة زنة 300 جرام.

مسلى 700 جرام.

شاي ناعم زنة 250 جرامًا.

2 ملح طعام زنة 300 جرام.

بلح جاف.

فول تدميس.

لوبيا.

فاصوليا.

لفة قمر الدين.

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