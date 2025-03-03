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دين ودنيا

رمضان أقبل بالنعيم، ابتهال مؤثر للشيخ عبد اللطيف العزب وهدان (فيديو)

الشيخ عبد اللطيف
الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان، فيتو

يقدم القسم الديني في بوابة فيتو مجموعة من الابتهالات والأناشيد التي يعشقها الكثيرون من محبي هذا الفن المصري الجميل، وذلك من خلال مجموعة من المبتهلين المعتمدين لدى وزارة الأوقاف والإذاعة المصرية.

وقد أنشد الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان ابتهالا مؤثرا بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم.

فن الابتهال

والابتهال فن مصري خالص ارتبط بحب الله وبالصفاء الروحي والسمو بالذات،‏ ولقد اختلف المؤرخون في نشأة الابتهال كتراث شعبي لتعدد الرؤى حول جذوره ليرجعها البعض للعصر الفرعوني والبعض للعهد الفاطمي‏.

وتذكر الكثير من المصادر التاريخية أن فن الإنشاد الديني والابتهال بدأ مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى المدينة وذلك بالإنشاد الجماعي «طلع البدر علينا».. وإن هذا الفن ارتبط بالغزوات بعد ذلك على غرار غزوة الخندق حينما ردد المسلمون " الله لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فانزل سكينة علينا".

يشير الشيخ شوقي عبد اللطيف إلى أن الابتهالات الدينية عبادة من عبادات الله سبحانه وتعالى. ويقول إن الابتهال الديني تضرع إلى الله سبحانه، ودعاء مشفوع بشدة في قبوله والرهبة في عدم قبوله، وهذا الابتهال يجب أن تلتزم فيه آداب الدعاء التي جاء بعضها في قوله تعالى "ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ"، والابتهال يغلب عليه أن يكون بصوت فيه تحزن قد يصل إلى البكاء على نحو ما يكون في القرآن الكريم من التجويد الذي يؤثر في القلوب.


من أوائل الشعراء الذين نظموا الشعر الديني والإسلامي، سواء كان وصفا أو مدحا أو حكمة أو نصيحة، شاعر الرسول حسان بن ثابت والشاعر ابن رواحة.

 

الابتهال هو الارتجال، فالمنشد يدخل الشعر بشكل منفرد أو يقول مما يحفظ، وعادة ما تكون أشعارًا دينية، ومن ابرز المنشدين الذي عرفتهم اذن المستمع على مستوى العالم العربي الشيخ سيد النقشبندي والشيخ نصر الدين طوبار، والشيخ محمد الهلباوي والشيخ عبد التواب البساتيني.


ومن الأصوات المهمة والمؤثرة التي عرفت بالإنشاد الديني والابتهالات الفنانة ياسمين الخيام، أم كلثوم، شادية والكحلاوي. ومن المنشدين الحديثين المنشد سامي يوسف.

يتوحد كل من الابتهال والتواشيح والإنشاد الديني في غايتهم، من حيث تضرع ومناجاة الرب، لكنهم يختلفون في قاعدتهم الفنية؛ فالتوشيح الديني، الذي يعد نوعا من الشعر المستحدث الذي ظهر في بغداد ثم انتقل إلى الأندلس، أما المبتهل فيقف يتضرع معتمدًا على حنجرته فقط بدون موسيقى، بينما الإنشاد الديني يعتمد على الآلات الموسيقية ويكون بقصيدة شعرية كاملة.
يتسم الإنشاد الديني، بتنوع أشكاله وثرائه ومنه: التواشيح، والابتهالات، والمدائح النبوية، والتعطيرة، والذكر، والقصائد الدينية.

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الابتهالات الأناشيد وزارة الأوقاف الشيخ عبد اللطيف العزب وهدان شهر رمضان رمضان

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