الفحص الطبي يحسم موقف أفشة من تدعيم الأهلي أمام الطلائع

يخضع محمد مجدي أفشة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للفحص الطبي خلال الأيام القادمة لحسم موقفه بشأن إعلان جاهزيته لمباراة طلائع الجيش الأربعاء القادم، حيث تعرض للإصابة بشد العضلي قبل مباراة الزمالك قبل الماضية في الدوري.

يواصل علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة بشد عضلي، حيث يخضع اللاعب لمزيد من الفحوصات الطبية مطلع الأسبوع القادم من أجل تحديد موقفه بشأن إعلان جاهزيته من عدمها لمباراة طلائع الجيش الأربعاء القادم.

ويخوض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة حرس الحدود أمس مرانا استشفائيا، وذلك في إطار البرنامج الموضوع للفريق من أجل تجهيزه لمباراة طلائع الجيش المقبلة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

كما حدد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر التاسعة مساء موعدا لمران الفريق خلال شهر رمضان حيث سيتدرب الفريق مساء خلال الشهر الكريم.

ويبدأ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر دراسة فريق طلائع الجيش استعدادا لمواجهة الفريقين الأربعاء القادم، حيث حصل كولر على تقرير فني بشأن المنافس لرصد نقاط القوة والضعف في صفوفه.

اقترب مسئولو النادي الأهلي من إعلان تجديد عقد أكرم توفيق بعد تراجع اللاعب عن رغبته في الرحيل إلى الشمال القطري وتجديد رغبته في البقاء مع الفريق.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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