الخميس 27 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

العفو الدولية تطالب الاحتلال بوقف سياسات القمع في الضفة الغربية

الضفة الغربية، فيتو
الضفة الغربية، فيتو

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، إن على دولة الاحتلال وقف سياسات القمع فورا في الضفة الغربية وإلغاء أي خطط قد ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي.

أطول الهجمات منذ أوائل العقد الأول من القرن 21

وأعربت الأمم المتحدة، عن استمرار قلقها إزاء تواصل الهجمات الإسرائيلية شمال الضفة الغربية المحتلة للشهر الثاني.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، إن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يواصل مراقبة الوضع في الضفة الغربية المحتلة.

وشدد على أن المكتب الأممي "لا يزال يشعر بالقلق إزاء العمليات المستمرة التي تشنها قوات الاحتلال في الجزء الشمالي من الضفة الغربية".

وأكد دوجاريك أن إسرائيل تنفذ أطول هجمات لها في الضفة الغربية منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي.

ولفت متحدث الأمين العام إلى أن هجمات المستوطنين الإسرائيليين الذين يغتصبون أراضي الفلسطينيين لا تزال مستمرة.

عمليات عسكرية في مخيمات بشمالي الضفة الغربية

وكشف المتحدث عن توثيق مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية 34 حادثة "عنف من قبل مستوطنين" في الفترة ما بين 11 و17 فبراير أي ما معدله 5 حوادث يوميا بالضفة الغربية خلال آخر أسبوع، مبينا أن هذه الحوادث ألحقت أضرارًا بممتلكات الفلسطينيين، كما قطع المستوطنون أنابيب المياه الزراعية، ما أثر سلبا على مصادر عيش عشرات المزارعين الفلسطينيين.

وصرح دوجاريك بأن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية وثق نزوح حوالي 2300 فلسطيني بينهم 1100 طفل، في جميع أنحاء الضفة الغربية منذ العام 2024 بسبب هجمات المستوطنين والقيود التي تفرضها القوات الإسرائيلية.

وينفذ جيش الاحتلال للشهر الثاني عمليات عسكرية في مخيمات بشمالي الضفة الغربية وخاصة في جنين وطولكرم وطوباس.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منظمة العفو الدولية الضفة الغربية الأمم المتحدة جيش الاحتلال دولة الإحتلال الاحتلال

مواد متعلقة

مرصد الأزهر: تسجيل أعلى معدل لبناء بؤر استيطانية في الضفة الغربية خلال 30 عامًا

الاحتلال الإسرائيلي يعتزم هدم 11 منزلا في الضفة بذريعة شق طريق

جيش الاحتلال يزعم اعتقال خلايا في الضفة كانت تخطط لتنفيذ هجمات كبيرة

ما بين القلق الأوروبي والتصعيد الصهيوني، الضفة الغربية تواجه كابوس التهجير الصامت!

ads

الأكثر قراءة

العثور على الممثل جين هاكمان وزوجته متوفيين في منزلهما

أول تعليق لعميد الأسرى الفلسطينيين بعد إطلاق سراحه ووصوله مصر (فيديو)

قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

ارتفاع البيضاء وانخفاض كبير في البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 27 فبراير 2025

ظهور مشكلات جديدة في سد النهضة، وخبير يكشف سر استمرار التسريب بالممرات

إدارة ترامب توجه بالبدء في وضع خطط تسريح جماعي للموظفين

سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 وصل لكام النهاردة؟

رئيس الوزراء يفتتح المرحلة الثانية من مصنع شركة سيراميكا كليوباترا

منوعات

المزيد

قرار منع ذبح الأضحية في المغرب يثير ضجة، والنشطاء: لا يجوز منع شعيرة دينية

العثور على 3 أمريكيات من أصل عربي متوفيات بفندق في المكسيك

تايلور لوتنر يدافع عن سيلينا جوميز بعد السخرية من جسدها

الثلوج تتسبب في قطع 7 طرق جبلية في لبنان

المزيد

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر كيلو الأرز اليوم الخميس في الأسواق

بيان من الأرصاد عن الظواهر الجوية المتوقعة اليوم وتحذير من طقس أول أيام رمضان

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

«من السيجار إلى البونبون».. أسعار قمر الدين في موسم رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وكيل الأزهر: الأمة تتعرض لمحاولات طمس هويتها واغتصاب أراضيها ومقدراتها

ما حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة وهل يجوز القصر للمسافر؟

هل يجب تكرار نية الصيام كل يوم في رمضان؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية