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أخبار مصر

وزير البترول يبحث مع وفد بي بي البريطانية كيفية تنفيذ برنامج حفر مكثف لزيادة الإنتاج

وزير البترول مع وفد
وزير البترول مع وفد بي بي البريطانية

استقبل المهندس كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية المهندس نادر زكى الرئيس الإقليمى لشركة بى بى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمى للشركة فى مصر، حيث تم بحث أنشطة الشركة وخططها خلال الفترة المقبلة فى ظل تنفيذ الشركة البريطانية لبرنامج حفر مكثف فى مناطق امتيازها فى مصر بدلتا النيل والبحر المتوسط.

وخلال اللقاء أكد بدوى أن التعاون الإقليمى يفتح آفاقًا واسعة لتنفيذ المشروعات الإستراتيجية وتبادل الخبرات والاستفادة من التكنولوجيات والبنية التحتية القائمة بالفعل مما يعزز استغلال الثروات البترولية بما يفيد كافة الأطراف وعلى سبيل المثال التعاون مع قبرص فى تنمية اكتشافاتها بالإضافة إلى التعاون مع المملكة العربية السعودية فى مجال كفاءة الطاقة، مشيرًا إلى جهود الحكومة المصرية لتنويع مزيج الطاقة وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة فيه بهدف الاستفادة من الثروات الطبيعية فى تحقيق أهداف القيمة المضافة.

ولفت الوزير إلى أن إلتزام الشركاء الأجانب بمشروعاتهم فى مصر يظهر مدى جاذبية المناخ الاستثمارى لقطاع البترول المصرى والفرص الواعدة به، مشيرًا إلى أن العمل جارى حاليًا للإسراع بتنمية الاكتشافات المحققة لزيادة الإنتاج وتخفيف الضغط على الفاتورة الاستيرادية. 

تنفيذ برنامج حفر مكثف في عدة مناطق لزيادة الإنتاج 

ومن جانبه أكد نائب الرئيس الإقليمى لشركة بى بى أن مؤتمر ومعرض مصر الدولى للطاقة إيجبس ٢٠٢٥ شهد إقبالًا واسع النطاق من مختلف الشركات العالمية ما أظهر مدى تنامى أهمية المؤتمر كمنصة إقليمية ودولية لأداء الأعمال وتبادل الخبرات، مشيرًا إلى أن الشركة تنفذ حاليًا برنامج حفر مكثف فى مناطق عملها بمصر وتستهدف ضخ استثمارات جديدة وزيادة عدد الحفارات خلال الفترة المقبلة لتحقيق المزيد من الاكتشافات وتنمية الاكتشافات القائمة والإسراع بوضعها على خريطة الإنتاج.

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