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رياضة

رئيس بايرن ميونخ يكشف عن أسطورة الفريق البافاري الجديد

موسيالا
موسيالا

يرى هربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونخ أن اللاعب الشاب جمال موسيالا قد يصبح الفائز بجائزة أفضل لاعب كرة قدم هذا العام.

قال هاينر لموقع تي-أونلاين الإخباري في مقابلة نشرت اليوم الثلاثاء: "موسيالا أثبت بالفعل أنه قادر على إثارة حماسة جماهيرنا يومًا ما مثل نجومنا السابقين بيكنباور أو توماس مولر".


وأضاف: "جمال موسيالا بإمكانه أن يصبح لاعبنا العالمي الجديد، وطالما أن الفريق يضم لاعبًا بقدراته على المدى الطويل، فهو مؤشر على قدرتنا على تحقيق أهداف كبيرة".

وقال هاينر: "أي لاعب يوقع معنا يجب أن يكون لديه الرغبة في الرحيل عن الفريق في نهاية مسيرته كأسطورة للنادي، وموسيالا سيكون وجه الجيل الجديد لبايرن ميونخ".

وانضم لاعب الوسط إلى أكاديمية بايرن للشباب قادمًا من تشيلسي الإنجليزي في عام 2019.

وواصل رئيس النادي البافاري: "تنتظرنا تحديات هائلة في المستقبل وخاصة في البطولات القارية والدولية مع الأندية التي تمولها ميزانية دول".

واستدرك هاينر: "لكن بايرن ميونخ له هوية ممتدة لعقود من الزمان، ولاعبون مثل موسيالا وألكسندر بافلوفيتش وألفونسو ديفيز سيحملون جينات هذا النادي".

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توماس مولر جمال موسيالا رئيس نادي بايرن ميونخ نادي بايرن ميونخ

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