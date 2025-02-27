بروتوكول تعاون بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية

وقّع المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمود سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، بروتوكول تعاون مشترك، بهدف دعم المشروعات المجتمعية والتنموية الشاملة داخل المحافظة، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أهداف بروتوكول التعاون بين الجيزة وجامعة القاهرة

وأكد محافظ الجيزة أن هذا التعاون يعكس أهمية الشراكة بين المحافظة وجامعة القاهرة، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه الجامعة في تقديم الاستشارات الفنية والإدارية، مما يسهم في تطوير البنية التحتية وتحقيق التنمية المستدامة داخل المحافظة.

وأشار إلى أن البروتوكول يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين على المستويات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وتسريع تنفيذ المشروعات التنموية ومخططات التطوير في جميع أنحاء المحافظة، وتعزيز التعاون في المجالات العمرانية، الاقتصادية، البيئية، والتنموية.



وأعرب المحافظ عن تقديره لجامعة القاهرة، مشيدًا بما تمتلكه من كوادر علمية وخبرات استشارية يمكن توظيفها لدعم المشروعات التنموية الجارية بالمحافظة.

دور جامعة القاهرة في تنفيذ مشروعات التنمية بمحافظة الجيزة

من جانبه، رحّب رئيس جامعة القاهرة بمحافظ الجيزة والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الجامعة حريصة على تقديم الدعم الكامل للمحافظة في مختلف أوجه التنمية، من خلال توظيف إمكانياتها الأكاديمية والاستشارية لخدمة المجتمع.

وأوضح أن البروتوكول يتضمن تنفيذ عدة برامج ومشروعات، أبرزها إعداد الهوية البصرية لمحافظة الجيزة، تنظيم قوافل تنموية شاملة في مختلف مراكز وقرى المحافظة، تحقيق الاستدامة في القرى الريفية، الاستفادة من إمكانيات المراكز والوحدات ذات الطابع الخاص لدعم مشروعات المحافظة، وتنفيذ مشروعات إضافية وفقًا للاحتياجات المستقبلية.



حضور مراسم توقيع بروتوكول التعاون

وشهد توقيع البروتوكول حضور عدد من القيادات التنفيذية والأكاديمية، أبرزهم هند عبدالحليم – نائب محافظ الجيزة، محمد نور – السكرتير العام لمحافظة الجيزة، الدكتور وائل شعبان – رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، الدكتورة غادة عبد الباري – نائب رئيس جامعة القاهرة، المهندس أحمد تركي – أمين عام الجامعة، الدكتور محمد منصور – المستشار الإعلامي لجامعة القاهرة.



تعاون مستمر لتحقيق التنمية في الجيزة

ويُعد هذا البروتوكول خطوة جديدة نحو تعزيز الشراكة بين محافظة الجيزة وجامعة القاهرة، بما يحقق التنمية المستدامة ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مستفيدًا من الخبرات الأكاديمية والاستشارية للجامعة في مختلف المجالات.

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