الأربعاء 05 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

الارز، فيتو
الارز، فيتو

أسعار الأرز اليوم، مع أولى أيام الشهر الكريم، تشهد أسعار الأرز استقرار ملحوظا، وتعتبر سلعة الأرز من أهم السلع والاطباق الرئيسية على السفرة خلال شهر رمضان، وتشهد معدلات الطلب على الأرز زيادة  ملحوظة فى  السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية.

 

وتشهد  أسعار الأرز استقرارا ملحوظا وذلك من خلال قيام الشركات المنتجة بطرح العديد من العروض للجمهور.

 


 سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء   

وقامت العديد من الشركات المنتجة للأرز بطرح عروض أسعار على الأرز وتتراوح الأسعار بداية من 26، 30 و35 جنيها للكيلو المعبأ.

 

أسعار الأرز اليوم    

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيه للطن. 

سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض 27-29 ألف جنيه للطن.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

أسعار الأرز اليوم

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

أرز أبيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

 استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية

 وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية، وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيه إلى 33 جنيه للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

اسعار الارز
أسعار الأرز 

سعر الأرز

وأشار إلى استقرار أسعار الأرز خلال  الفترة  الحالية، لن يكون هناك حاجة إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر كيلو الأرز اليوم السبت سعر كيلو الأرز اسعار الأرز اليوم أسعار الارز سعر الأرز الأبيض سعر الارز

مواد متعلقة

أكلة شهية على سفرة رمضان، طريقة عمل الأرز المعمر

سعر الأرز في السوق اليوم الثلاثاء 4/3/2025
ads

الأكثر قراءة

بعد رفض ترامب للخطة المصرية، ساويرس يكشف سيناريو المرحلة القادمة بشأن غزة

القمر الصناعي يكشف ما أخفته إثيوبيا، تسريب ممرين يتسبب في إزالة جزء خرساني بسد النهضة

زغلول صيام يكتب: لما تكون دي عقلية رئيس الزمالك وأمين صندوق اتحاد الكرة!.. وأحمد شوبير ليس حارس الأهلي!

دفء البيوت!

الحكومة تقرر توحيد إجراءات تعيين المعلمين بين الأزهر ووزارة التعليم

13 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

مدبولي: مؤتمر صحفي الشهر المقبل لإعلان تفاصيل خطة إعمار غزة وجهات تمويلها

منوعات

المزيد

انتقادات حادة لميجان ماركل بسبب برنامج على نتفليكس

رمضان في مصر يسحر العرب، كويتي: يارب سفر لأم الدنيا، وسعودي: تعيشي وتفرحي العالم

سيلينا جوميز تكشف عن أغاني ألبومها الجديد I Said I Love You First

مارفل تطرح أول حلقتين من مسلسل DAREDEVIL: BORN AGAIN

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 5-3-2025 في الأسواق

أسعار الذهب اليوم الأربعاء في عمان

أسعار النحاس في الأسواق اليوم الأربعاء 5-3-2025

يبدأ من 28 جنيها، تعرف على أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالأسواق

المزيد

انفوجراف

بعد عرض 5 حلقات.. مشاهد تصدرت منصات التواصل من «العتاولة 2» (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة يحسم الجدل: محدش بيعرف الغيب.. والحيوانات بتحزن لموت أصحابها

شاب يسأل: الفلك علم أم تنجيم؟ وعلي جمعة يرد: اسأل جوجل

كيف تحقق التقوى والقبول في رمضان؟ عالم أزهري يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية