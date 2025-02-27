خريطة برامج رمضان 2025 على إذاعة القرآن الكريم

طرحت إذاعة القرآن الكريم من القاهرة خريطة رمضان 1446 - 2025 والتي تقدم فيها مجموعة من البرامج المميزة التي تناسب الأجواء الرمضانية.

خريطة برامج رمضان على إذاعة القرآن الكريم

من أبرز البرامج الموجودة بخريطة الإذاعة في رمضان هو برنامج من دوحة رمضان وهو من تقديم الإذاعي محمد جمعة، حيث يستضيف الدكتور عوض إسماعيل ويتم إذاعته في أيام السبت والاثنين والأربعاء والجمعة في تمام الساعة 2:37 مساءً.

كما يذاع خلال الشهر الكريم برنامج من تراثنا الرمضاني وهو يذاع يوم السبت في تمام 10:15 مساءً الإذاعي الدكتور وسام البحيري.

الإذاعي الدكتور وسام محمد البحيري، فيتو

ويتم كذلك إذاعة برنامج رسالة إلى الشباب تقديم الإذاعي الدكتور علاء عربي وموعده يوميًا الساعة 6:50 مساءً ماعدا الخميس والجمعة.

وهناك كذلك برنامج من روائع التلاوات من تقديم الإذاعي مسعد الجوهري ويذاع البرنامج يومي الثلاثاء والخميس الساعة 10:15 مساءً، ويقدم الإذاعي عمر سلامة برنامج أماكن في القرآن يوميًا الساعة 12:00 صباحًا.

وتقدم الإذاعة في شهر رمضان برنامج الرسول في رمضان الذي يذاع يوميًا الساعة 7:06 مساءً وهو من تقديم الإذاعي عبد الخالق عبد التواب وإعداد شيرين أحمد، كما تتضمن الخريطة الرمضانية للإذاعة برنامج المبشرون بالجنة الذي يذاع أيام السبت، الإثنين، والأربعاء الساعة 11:32 صباحًا وهو من تقديم الإذاعية منى عبد الهادي وبحضور الدكتور عبد الله درويش.

ويقدم الإذاعي الدكتور كمال نصر الدين بحضور الدكتور شوقي علام برنامج لقاء الإيمان والذي سيذاع يوميًا في رمضان في تمام الساعة 2:10 مساءً، بالإضافة إلى برنامج مع الصائمين، فضلا عن برنامج من بدائع القرآن الذي يذاع يوميًا الساعة 4:39 مساءً وهو من تقديم الإذاعي إسماعيل دويدار وبحضور أ.د. عبد الحكم صالح سلامة.

وتشمل خريطة الإذاعية في رمضان برنامج أيها الصائم.. انتبه وهو يذاع يوميًا الساعة 2:55 مساءً ويقدمه الإذاعي فوزي عبد المقصود والبرنامج من إعداد منى عثمان، كما تقدم الإذاعة برنامج الموعظة الحسنة ويذاع البرنامج يوميًا الساعة 6:25 مساءً وهو من تقديم الإذاعي خالد الزنفلي وبحضور الدكتور الشحات السيد عزازي.

وإلى جانب ما سبق يذاع برنامج الصالحون في رمضان وهو يذاع يوميًا الساعة 8:47 مساءً من تقديم الإذاعي عبد الجواد شندي، وهناك أيضا برنامج فقه المرأة في رمضان وهو يذاع يوميًا الساعة 9:37 صباحًا وهو من تقديم الدكتورة هاجر سعد الدين والشيخ عطية صقر.

وتقدم الإذاعة برنامج فقه الصيام وهو يذاع يوميًا الساعة 10:30 صباحًا ويقدمه الشيخ عويضة عثمان والبرنامج من إعداد أمل سعد.

حديث فضيلة شيخ الأزهر

وتقدم إذاعة القرآن الكريم في رمضان حديث فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف أ.د. أحمد الطيب وهو يذاع يوميًا الساعة 4:55 مساءً.

ويقدم مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد برنامج من مكارم الأخلاق وهو يذاع يوميًا الساعة 4:52 مساءً، كما سيتم إذاعة برنامج يحبهم ويحبونه ويقدمه أ.د. أسامة الأزهري وزير الأوقاف والبرنامج يذاع يوميًا الساعة 4:47 مساءً.

ومن البرامج الأخرى التي تتضمنها الخريطة برنامج ليعلموا تقديم د. محمد عبد الدايم الجندي يذاع يوميًا الساعة 3:12 مساءً، بالإضافة إلى إذاعة صلاتي العشاء والتراويح من رحاب الجامع الأزهر الشريف.

مسابقات في شهر رمضان على إذاعة القرآن الكريم

وإلى جانب البرامج فهناك أيضًا مسابقات مثل مسابقة وفي أنفسكم أفلا تبصرون للإذاعي الدكتور كمال نصر الدين وتذاع الساعة 3:05 مساءً، بالإضافة إلى مسابقة الكتاب المبين وهي من تقديم الإذاعي إسماعيل دويدار وإعداد مروة النجار، وتذاع الساعة 6:05 مساءً وتُعاد الساعة 7:40 صباحًا.

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