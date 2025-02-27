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ثقافة وفنون

عظماء القراء، خريطة التلاوات اليوم الخميس بإذاعة القرآن الكريم

التلاوات
التلاوات

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الخميس، الموافق 28 شعبان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

 

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:


6:40 ص تلاوة للشيخ  عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الأنعام 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور الغاشية والفجر والبلد   30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ  مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النحل  30 ق

38: 8 (ص) تلاوة للشيخ  محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة فصلت 15 ق

27: 9 ص) تلاوة للشيخ  أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة البقرة   15 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة القصص    15 ق

11:16 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  محمود عبد الحكم  وما تيسر من سورة الإنسان  15ق

11:33 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ  راغب مصطفى غلوش  وما تيسر من سورة العنكبوت     30ق

12:13 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ عبد الرحمن الدروى وما تيسر من سورتى الأنبياء والحج    30ق

13:21: (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ  عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الذاريات  15ق

14:01 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة  المؤمنون      15ق

14:58 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سورة  النساء    15ق

أما الختمة المجودة
تقدمة التلاوة د/ عبدالوهاب خلاف 5ق الساعة 15.30
مصحف مجود للشيخ محمود خليل الحصرى  من سورة البقرة 30ق

17:58( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النمل   30ق 

19:15 (قرآن بعد العشاء ) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الشورى   30ق 

20:40 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  محمود على البنا وما تيسر من سورة سبأ   15ق

21:30 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ  عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورتى  النجم والقمر       30ق

15: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ محمود خليل الحصرى وما تيسر من سورتى الواقعة والحديد   45ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد ساعى نصر الجرزاوى/ وما تيسر من سورة آل عمران  44ق

01:33 (بعد منتصف الليل) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من قصار السور  15ق

02:37 (بعد منتصف الليل) للشيخ طه الفشنى وما تيسر من سورة غافر  15ق

03:40 (بعد منتصف الليل) للشيخ محمد بدر حسين وما تيسر من سورة طه 30ق

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