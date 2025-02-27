محافظ قنا يهنئ مديرية التعليم لتحقيقها مراكز متقدمة في المسابقات العلمية

هنّأ الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، مديرية التربية والتعليم بمناسبة تحقيق فريق مدرسة قفط الثانوية المشتركة المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة أوائل الطلاب للمرحلة الثانوية، التي نظّمتها وزارة التربية والتعليم تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم.

معرض العلوم والهندسة بقنا

كما أشاد محافظ قنا، بتألق طلاب تعليم قنا في معرض العلوم والهندسة (أيسف 2025)، الذي أُقيم بمدينة السادس من أكتوبر، حيث حصدوا المركزين الأول والثالث على مستوى الجمهورية.

وفي هذا الإطار، حققت الطالبة سما إيهاب، من مدرسة المتفوقين (STEM)، المركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال العلوم الطبية، بينما حصل الطالبان كيرلس جمال ورامز أسامة، من مدرسة المتفوقين (STEM)، على المركز الثالث في مجال الحاسوبية المعلوماتية.

تبني المواهب الشابة في قنا

من جانبه، أكّد محافظ قنا أن هذه الإنجازات تعكس تفوق طلاب قنا وريادتهم على مستوى الجمهورية، مشيدًا بالدور الذي تلعبه المؤسسات التعليمية في تبني المواهب الشابة ودعم الابتكار والبحث العلمي، مشددًا على استمرار الدعم للطلاب المتميزين لتحقيق مزيد من النجاحات المستقبلية، ورفع اسم المحافظة في مختلف المحافل العلمية.

وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا

يُذكر أن هاني عنتر، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، شهد الاحتفالية التي نظّمتها الوزارة لتكريم الطلاب الفائزين، بحضور هيئة الإشراف المصاحبة لهم، حيث تم تكريمهم أدبيًا وماديًا تقديرًا لإنجازهم، وتحفيزًا لهم على مواصلة التميز والحفاظ على ريادة المحافظة في مختلف المراحل الدراسية.

كما أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، أن هذا الإنجاز يأتي تتويجًا لجهود الطلاب ومعلميهم، داعيًا جميع الطلاب إلى الاستفادة من هذه النماذج المشرفة والسير على خطاهم لتحقيق مزيد من النجاحات.

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