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رياضة

الأهلي يقترب من إعلان تجديد عقد أكرم توفيق

أكرم توفيق لاعب الأهلي
أكرم توفيق لاعب الأهلي

اقترب مسئولو النادي الأهلي من إعلان تجديد عقد أكرم توفيق بعد تراجع اللاعب عن رغبته في الرحيل إلى الشمال القطري وتجديد رغبته في البقاء مع الفريق. 

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والتي ستقام ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وخطف النادي الأهلي فوزا ثمينا أمام نظيره حرس الحدود، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب ستاد برج العرب، ضمن الجولة الـ16 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، في التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 مارس المقبل ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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