ملحمة كتبت تاريخًا لا ينسى، مشاهد من برومو مسلسل معاوية (فيديو)

مسلسلات رمضان 2025، طرحت قناة mbc مساء أمس الأربعاء، أول برومو تشويقي من الملحملة التاريخية “معاوية”، والمقرر عرضه عبر شاشاتها وعبر منصة شاهد خلال موسم دراما رمضان المقبل 2025.

مسلسل معاوية

ويعرض مسلسل معاوية في رمضان المقبل بعد تأجيلات استمرت خلال العامين الماضيين، قبل أن يخرج للنور أخيرا، حيث حمل البرومو العديد من المشاهد المشوقة، كما ظهرت بعض المعارك التي سيتضمنها العمل.

معاوية بن أبي سفيان

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت دولته من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا.

مشاهد من برومو مسلسل معاوية

وتضمن البرومو عددا من الرسائل التي ترصد ملامح يتناولها العمل المنتظر، ومنها الإشارة في البداية إلى أن المسلسل يتناول عهدا اختلف حوله المؤرخون، كما كشف البرومو عن عدد من معارك فتوحات الدولة الإسلامية في عهد معاوية بن أبي سفيان وامتداد امبراطوريته من الشرق للغرب.

وتحت شعار “ملحمة سياسية كتبت تاريخا لا ينسى” كشف البرومو مراحل تولي معاوية خلافة المسلمين بعد استشهاد الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي نهاية البرومو تصدرت جملة “من كاتب الوحي إلى أول ملوك الإسلام” والتي تلخص جوانب من حياة شخصية العمل الرئيسية.

أبطال مسلسل معاوية

مسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم.

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