الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

ملحمة كتبت تاريخًا لا ينسى، مشاهد من برومو مسلسل معاوية (فيديو)

مسلسل معاوية، فيتو
مسلسل معاوية، فيتو

مسلسلات رمضان 2025، طرحت قناة mbc مساء أمس الأربعاء، أول برومو تشويقي من الملحملة التاريخية “معاوية”، والمقرر عرضه عبر شاشاتها وعبر منصة شاهد خلال موسم دراما رمضان المقبل 2025. 

مسلسل معاوية 

ويعرض مسلسل معاوية في رمضان المقبل بعد تأجيلات استمرت خلال العامين الماضيين، قبل أن يخرج للنور أخيرا، حيث حمل البرومو العديد من المشاهد المشوقة، كما ظهرت بعض المعارك التي سيتضمنها العمل. 

معاوية بن أبي سفيان 

ويتناول المسلسل قصة حياة ومسيرة الصحابي معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، منذ نشأته بمكة مرورا باعتناقه الإسلام، واختيار النبي محمد صلي الله عليه وسلم له ليكون أحد كتاب الوحي، ثم اختياره لولاية الشام في عهد الخلفاء الراشدين.

ثم أحداث الفتنة الكبرى وما تلاها، حتى تولية خلافة المسلمين وتأسيسه للدولة الأموية ليصبح أول ملك في الإسلام، واستمرت دولته من بعده لعقود طويلة، وامتدت دولته من الشرق وحتى الأندلس بأوروبا. 

مشاهد من برومو مسلسل معاوية 

وتضمن البرومو عددا من الرسائل التي ترصد ملامح يتناولها العمل المنتظر، ومنها الإشارة في البداية إلى أن المسلسل يتناول عهدا اختلف حوله المؤرخون، كما كشف البرومو عن عدد من معارك فتوحات الدولة الإسلامية في عهد معاوية بن أبي سفيان وامتداد امبراطوريته من الشرق للغرب. 

وتحت شعار “ملحمة سياسية كتبت تاريخا لا ينسى” كشف البرومو مراحل تولي معاوية خلافة المسلمين بعد استشهاد الصحابي علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي نهاية البرومو تصدرت جملة “من كاتب الوحي إلى أول ملوك الإسلام” والتي تلخص جوانب من حياة شخصية العمل الرئيسية. 

أبطال مسلسل معاوية 

مسلسل “معاوية” من تأليف الكاتب الصحفي خالد صلاح، إخراج طارق العريان، والعمل بطولة نخبة من نجوم الوطن العربي ومنهم: لجين إسماعيل، إياد نصار، سهير بن عمارة، عائشة بن أحمد، جميلة الشيحي، وائل شرف، يزن خليل، أسماء جلال، سوسن بدر، أيمن زيدان، وغيرهم. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسلسل معاوية مشاهد من برومو مسلسل معاوية معاوية موسم دراما رمضان برومو مسلسل معاوية أبطال مسلسل معاوية معاوية بن ابي سفيان
ads

الأكثر قراءة

زيادة المرتبات والمعاشات وتكافل وكرامة، قرارات سارة للمصريين خلال ساعات

المتهم الرئيسى بمنصة FBC: استقطبت عملاء بعمولة ومن حصل على أموال عاد بأكثر منها وقصة المليارات كذب

"الكهرباء" تكشف حقيقة دراسة تعديل أسعار شرائح الاستهلاك المنزلي

أخبار مصر: ضبط المتهم الرئيسي بمنصة FBC، الزمالك يصعد أحداث مباراة القمة، نقل ريكو للعناية المركزة، شروط ترامب للإقامات الذهبية

بصور الأقمار الصناعية، الأرصاد تحذر من 3 ظواهر جوية تزحف على مصر خلال ساعات

آخر مستجدات تطور العلاقات المصرية العراقية في عهد السيسي

أحد ضحايا منصة RGA: “اخدت قرض بـ 50 ألف جنيه واتنصب عليا”

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

منوعات

المزيد

تحليل جماجم الفايكنج يكشف عن إصابتهم بالعديد من الأمراض

رصد أقوى توهج شمسي عام 2025 وجسيمات مشحونة تتجه إلى الأرض، وهذه مخاطرها

آلاف الأشخاص يوقعون على عريضة لسحب الجنسية الكندية من إيلون ماسك

بعدما أعد الشاي لصديقته، سقوط مهاجم نيجيريا من الطابق الثالث بمركز تسوق في أوغندا

المزيد

خدمات

المزيد

تراجع أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 3527 جنيها

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 26- 02- 2025 في الأسواق

آخر تطورات سعر الدولار في البنوك اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025 ببداية التعاملات

ارتفاع سعر الفراخ اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

10 نصائح تساعدك لضبط ميزانية شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم حصاد القمح في المنام وعلاقته بتحقيق الأماني والطموحات

الصراط المستقيم، تفسير الشيخ الشعراوي للآية 73 من سورة المؤمنون (فيديو)

دعاء استقبال شهر رمضان، هل ورد عن النبي؟

المزيد
الجريدة الرسمية