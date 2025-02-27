الاستماع لأقوال شهود العيان في الاعتداء على شاب بأكتوبر

تستمع نيابة الجيزة لأقوال شهود العيان في إصابة شاب نتيجة الاعتداء عليه خلال مشاجرة في مدينة 6 أكتوبر، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

إصابة شاب في مشاجرة بالجيزة

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في مدينة 6 أكتوبر.

بإجراء التحريات تبين أن شابا أصيب بجروح نتيجة تعرضه لاعتداء على يد عدد من الأشخاص، خلال مشاجرة، بسبب خلاف بينهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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