المعمل الجنائي يعاين حريقًا نشب في مخبز بأكتوبر

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في مخبر تسبب في إصابة عاملين بحروق متفرقة بالجسم من الدرجة الأولى بدائرة قسم أكتوبر في محافظة الجيزة.

وكشفت المعاينة الأولية للحريق أن النيران اندلعت نتيجة ماس كهربائي، وتسببت في تفحم جزء كبير من المخبز.

تفاصيل اندلاع حريق في مخبز



تلقى مدير المباحث الجنائية بالجيزة، هاني شعراوي، إخطارًا من رئيس مباحث أكتوبر ثالث، المقدم محمد داوود، حول نشوب حريق في المخبز، ما أسفر عن إصابة العاملين.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية وبرفقتها سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، ونُقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث، وتواصل الأجهزة الأمنية التحقيق في الحريق لتحديد كافة تفاصيل الواقعة.

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