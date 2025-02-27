النيابة تعاين موقع نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص في الوراق

انتقلت النيابة العامة بالجيزة لمعاينة موقع نشوب مشاجرة بين 4 أشخاص في الوراق، بسبب خلاف على ركن أتوبيس أمام مخبز، مما أسفر عن مصرع سائق، وإصابة آخر.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة، يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص في الوراق.



انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد طارق رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، أن مشاجرة نشبت بين 4 أشخاص بسبب ركن سائق أتوبيس خاص به أمام مخبز، مما أدى إلى تشاجر مالك المخبز وابنه، مع السائق وابنه، لتنتهي المشاجرة بمقتل السائق وإصابة ابنه، كما أصيب صاحب المخبز.

ألقى رجال المباحث القبض على المتهمين، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لتتولى النيابة المختصة التحقيق.

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