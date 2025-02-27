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حوادث

إحالة تشكيل عصابي متهم بحيازة 17 كيلو حشيش في القاهرة للجنايات

حبس
حبس

 أحالت النيابة العامة تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهم 17 كيلو جراما لمخدر الحشيش بالقاهرة للمحاكمة الجنائية.


أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب كميات من المواد المخدرة والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعثر بحوزتهم على كمية لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - سيارتين.

 

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط مروجيها.

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النيابة العامة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة وزارة الداخلية

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