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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي للنصب على شركات المواد الغذائية بمدينة نصر

حبس تشكيل عصابي
حبس تشكيل عصابي

 قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مدينة نصر تجديد حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب على شركات توريد المواد الغذائية، 15 يوما على ذمة التحقيق.


ضبط تشكيل عصابى للنصب على شركات أغذية
 تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك شركة للمواد الغذائية) بتضرره من (شريك بشركة للمواد الغذائية "له معلومات جنائية"- كائنة بدائرة القسم "مُغلقــة") لقيامه بتحرير شيك بنكى بدون رصيد لصالحـــه "قيمة توريد بعــض السلع الغذائـــية".

 

وبإجراء التحريات تبين أن المشكو فى حقه قام بالإشتراك مع (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على شركات توريد المـــواد الغذائية عن طريق إعداد مقرات مُستأجرة لشركات وهمية بأسماء مختلفــة، والاستيلاء علـــى بضائع من تلك الشركات وتحرير شيكات بنكية آجلة الدفع لهم "بدون رصيد" والتصرف فــى تلك المنتجات وتحصيل قيمتها لأنفسهــــم.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهـــم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بإرتكابهم عدد 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط عملاء تصريف المنتجات الغذائية (7 أشخاص لـ"3 منهم معلومات جنائية").. وكذا ضبط كافة المُنتجات الغذائية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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محكمة جنح مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول مديرية أمن القاهرة النيابة العامة

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