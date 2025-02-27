المعمل الجنائي يعاين حريق منزل في أوسيم

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق اندلع داخل منزل فى منطقة أوسيم، للوقوف على أسبابه وحصر التلفيات.

نشوب حريق داخل منزل بأوسيم

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا من الأهالى بنشوب حريق داخل منزل فى منطقة أوسيم، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلي المكان وتمت عملية إخماد الحريق.

ويستمع رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، لأقوال شهود العيان وقاطنى المنزل لكشف ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

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