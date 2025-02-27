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ثقافة وفنون

"مسرحنا" تسلط الضوء على عودة الندوات النقدية لنوادي المسرح

مجلة مسرحنا، فيتو
مجلة مسرحنا، فيتو

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، العدد الإلكتروني الجديد (913) من جريدة "مسرحنا"، برئاسة تحرير الكاتب والناقد محمد الروبي، متضمنا تغطيات نقدية وتحليلية لعدد من الفعاليات والعروض المسرحية، إلى جانب حوارات وتحقيقات متخصصة حول قضايا المسرح المعاصر.

موضوعات مسرحنا 

يستهل العدد الصادر بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، بقسم المتابعات والأخبار وخبر عن انطلاق عروض نوادي مسرح الطفل بالدقهلية، إلى جانب تغطية حسن عبد الهادي لعرض "المتاهة" على خشبة مسرح الحياة، بينما يلتقي محمود عبد العزيز بفريق عمل مسرحية "أسطورة أرض الفراولة" للمخرج علي عثمان، وتستعرض تغريد حسن تفاصيل عرض "مدينة الألعاب" للمخرجة ندى عفيفي بمركز الجيزة الثقافي. 

كما يقدم سعيد شحاتة وصفا تفصيليا للندوة التي ناقشت المسرح السوداني في اتحاد كتاب مصر، بينما تنقل رنا رأفت وقائع مناقشة مسرحية "الصعود الدامي لحبيب أمه" للكاتبة نسرين نور.

وفي قسم الحوارات والتحقيقات، تجري رنا رأفت استطلاعا حول عودة الندوات النقدية لعروض نوادي المسرح، التي اعتبرت خطوة بارزة ومميزة لهذا الموسم، وأحد الإنجازات المهمة لقصور الثقافة. كما تقدم صوفيا إسماعيل حوارا مع المخرج أحمد طه، المكرم من وزارة الثقافة ضمن "صناع الهوية"، حيث يؤكد أن التكريم يشكل حافزا لمواصلة مشواره الفني ودعم المسرح في الأقاليم.

جريدة مسرحنا 

وفي قسم الرؤى، تكتب نور الهدى عبد المنعم مقالا عن عرض "صيد البشر"، مؤكدة أنه يستحق كل الدعم، بينما يناقش د. محمود كحيلة مبادرة "نقطة مياه"، وهي مبادرة مدرسية تهدف لإنقاذ البشرية.

أما قسم النوافذ، فيترجم أحمد عبد الفتاح الجزء الثالث من مقال "مساحات الوساطة.. استكشاف التهجين بين النص وعالم الجسد" للكاتبة إليكتا بيهرنز، فيما يواصل د. سيد علي إسماعيل سلسلة مقالاته حول النقد المسرحي السري والمجهول في مصر، حيث يتناول في هذا العدد مسرحية "الزيني بركات" للأديب جمال الغيطاني.

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