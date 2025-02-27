هاكر ومن داخل الوزارة، السلطات الأمريكية تتعرف على هوية ناشر فيديو تقبيل ترامب قدم ماسك

تعرفت السلطات الأمريكية على هوية الهاكر الذي اخترق نظام البث التلفزيوني في وزارة الإسكان والتنمية، وقام ببث فيديو مزيف يظهر الرئيس دونالد ترامب وهو يقبل قدمي الملياردير إيلون ماسك.

فيديو تقبيل الرئيس دونالد ترامب قدمي إيلون ماسك

وأفاد مسؤولون في الوزارة بأن تم تحديد هوية المسؤول عن الحادث، رغم عدم الكشف عن اسمه أو تفاصيل كيفية اختراقه لنظام البث في مقهى المقر الرئيسي للوزارة.

وقال متحدث باسم الوزارة لصحيفة "The Post": "تم إخراج الشخص المشتبه به من المبنى أمس، ونحن ندرس الإجراءات القانونية الممكنة، بما في ذلك تعليق أو إنهاء بعض الخدمات المتعلقة بالوزارة".

وصدم الموظفون عندما ظهر الفيديو على الشاشات يوم الاثنين، مصحوبا برسالة غريبة تقول: "يعيش الملك الحقيقي طويلا". وبعد فترة من الفوضى، تمكن المسؤولون من استعادة السيطرة على نظام البث واستخدموه لعرض إنجازات ترامب خلال ولايته الثانية.

HAHA. The monitors at the Housing and Urban Development building were hacked this morning and displayed an AI video of Donald Trump kissing Elon Musk’s feet, alongside the message: “LONG LIVE THE REAL KING.” pic.twitter.com/FPT6jvqBF1 — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 24, 2025

ونشرت لقطات من الفيديو المثير للجدل لأول مرة على وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة مراسلة "فوكس" راشيل كوهين، التي حصلت عليه من مصدر مجهول.

وبعد دعمه ترامب سياسيا وماليا، برز إيلون ماسك كأحد أقرب مستشاري الرئيس الأمريكي الجديد. ففي غضون 5 أسابيع فقط، تم منح ماسك وفريقه، المنضوين تحت لواء "لجنة الكفاءة الحكومية" (Doge)، حرية كاملة في تسريح كامل موظفي بعض الإدارات الاتحادية، وخفض الإنفاق العام، وتعليق نشاط الهيئات التنظيمية.

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