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خارج الحدود

الجيش اللبناني: العدو لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة

لبنان، فيتو
لبنان، فيتو

أعلن الجيش اللبناني في بيان له اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة.

 

الجيش اللبناني: العدو لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة

وجاء في البيان: "العدو لم يلتزم بالانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة".

وأضاف: "لا يزال العدو يتمركز في عدة نقاط حدودية ويتمادى في تنصله من التزاماته وخرقه للسيادة اللبنانية من خلال الاعتداءات المتواصلة على أمن لبنان ومواطنيه".

وكانت لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار تبلغت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلب البقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى 28 فبراير وقد رفض الجانب اللبناني ذلك بشكل قاطع.

ومنذ 27 نوفمبر 2024 يسود وقف لإطلاق النار أنهى قصفًا متبادلًا بين جيش الاحتلال الإسرائيلي و"حزب الله" بدأ في 8 أكتوبر 2023، وتحول إلى حرب إسرائيلية واسعة على لبنان في 23 سبتمبر الماضي.

وبزعم التصدي لتهديدات "حزب الله"، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الخروقات لاتفاق وقف إطلاق النار، ما أسفر عن عشرات الشهداء والجرحى.

وتضمن الاتفاق مهلة 60 يومًا، تنسحب خلالها إسرائيل من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب.

لكن تل أبيب أخلت بالاتفاق، وامتنعت عن تنفيذ الانسحاب الكامل خلال المهلة التي انتهت في 26 يناير الماضي، قبل أن تعلن الولايات المتحدة عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديدها حتى 18 فبراير الجاري.

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