وزير العدل الصومالي يشيد بإنجازات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عربيا ودوليا

التقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.

وفي بداية اللقاء، رحّب رئيس الأكاديمية بالوزير الصومالي، مؤكدًا حرص الأكاديمية على تعزيز التعاون مع جمهورية الصومال في المجالات الأكاديمية والتكنولوجية، بما يخدم مصلحة الشعب الصومالي.

من جانبه، أشاد الوزير إلياس شيخ عمر أبو بكر بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الأكاديمية العربية، والتي ساهمت بشكل مباشر في تطوير منظومة التعليم على المستويين العربي والإقليمي.

وأكد أنها أصبحت نموذجًا أكاديميًا متميزًا ينافس كبرى الجامعات الدولية. كما أعرب عن تقديره لجهود رئيس الأكاديمية في تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون الأكاديمي بين الأكاديمية والصومال.

وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروع التكريم، حيث قدم رئيس الأكاديمية درع الأكاديمية للوزير الصومالي تقديرًا لجهوده في دعم التعاون المشترك، فيما منح الوزير الصومالي رئيس الأكاديمية هدية تذكارية، تقديرًا لإنجازاته على المستوى العربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.