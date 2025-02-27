وزير العدل الصومالي يشيد بإنجازات الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عربيا ودوليا
التقى الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك خلال زيارته الرسمية إلى جمهورية مصر العربية.
وفي بداية اللقاء، رحّب رئيس الأكاديمية بالوزير الصومالي، مؤكدًا حرص الأكاديمية على تعزيز التعاون مع جمهورية الصومال في المجالات الأكاديمية والتكنولوجية، بما يخدم مصلحة الشعب الصومالي.
من جانبه، أشاد الوزير إلياس شيخ عمر أبو بكر بالإنجازات غير المسبوقة التي حققتها الأكاديمية العربية، والتي ساهمت بشكل مباشر في تطوير منظومة التعليم على المستويين العربي والإقليمي.
وأكد أنها أصبحت نموذجًا أكاديميًا متميزًا ينافس كبرى الجامعات الدولية. كما أعرب عن تقديره لجهود رئيس الأكاديمية في تعزيز العمل العربي المشترك وتوطيد التعاون الأكاديمي بين الأكاديمية والصومال.
وفي ختام اللقاء، تبادل الجانبان دروع التكريم، حيث قدم رئيس الأكاديمية درع الأكاديمية للوزير الصومالي تقديرًا لجهوده في دعم التعاون المشترك، فيما منح الوزير الصومالي رئيس الأكاديمية هدية تذكارية، تقديرًا لإنجازاته على المستوى العربي.
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