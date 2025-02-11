وزير الأوقاف السابق: نقف خلف رئيسنا وجيشنا وهذا أوان النخوة العربية والحمية الإسلامية

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف السابق أن الفترة الحالية هي فترة النخوة العربية والحمية الإسلامية، وذلك بالتزامن مع استمرار التصريحات الأمريكية حول سيناريوهات تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه.

وكتب “جمعة” عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي:" من يطمع في شبر واحد من أرض مصر فهو واهم وجاهل بمن هو الشعب المصري أرضنا عرضنا وأهم من حياتنا وهي عبر التاريخ مقبرة أعدائها".

وزير الأوقاف السابق: نقف خلف رئيسنا وجيشنا ودولتنا ومستعدون للشهادة

وأكد “جمعة”:" نحن خلف رئيسنا وجيشنا ودولتنا ومستعدون للشهادة من الآن متى نادى منادي الجهاد فهذا أوانه.. لا نخشى الموت ولكن لن نكون صيدا سهلا لعدونا بل سنكون نارا تحرقه".

وأشار وزير الأوقاف السابق أن التصريحات الاستعلائية للرئيس الأمريكي مستفزة لمشاعر العرب والمسلمين جميعا وهو أمر لا يَستهين به إلا جاهل بتاريخ أمتين يعشق أبناؤهما الشهادة ويأبون الضيم ويحرصون على نكاية أعدائهم قبل نيل شهادتهم.. نحن أمة لا يُستهان بها.



وزير الأوقاف السابق: من يفكر في شبر واحد من أرض مصر فدونه حتفه أو شهادتنا

وشدد “جمعة”: "من يفكر في شبر واحد من أرض مصر فدونه حتفه أو شهادتنا"، موجهًا رسالته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي قائلا:" سيادة الرئيس امض فيما أنت ماض من رفض التهجير والمساس بأمننا القومي وخلفك أكثر من مائة مليون مقاتل مستعدون للشهادة".

وأختتم “جمعة" بالتأكيد على أن هذا أوان النخوة العربية والحمية الإسلامية



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.