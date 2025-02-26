الفاتيكان يكشف تطورات حالة البابا فرنسيس الصحية

كشف مسؤولو الصحة ب الفاتيكان اليوم الأربعاء، عن حالة البابا فرنسيس الصحية، بينما يواصل مكافحة الالتهاب الرئوي المزدوج.

الفاتيكان يكشف حالة البابا فرنسيس الصحية

وقال المسؤولون إن تحسنًا طفيفًا إضافيًّا طرأ على الحالة الصحية للبابا فرنسيس، لكن الأطباء لا يزالون يتوخون الحذر بشأن تشخيص حالته الصحية.

وأفاد آخر تحديث صادر عن الفاتيكان أن التصوير المقطعي المحوسب للصدر، الذي أُجري مساء أمس الثلاثاء، أظهر تطورًا طبيعيًّا للعدوى أثناء معالجتها. كما أكدت فحوصات الدم حدوث تحسن.

وأشار الفاتيكان إلى أن حالة القصور الكلوي الطفيف الذي تم اكتشافها قبل بضعة أيام تحسنت، ويواصل البابا فرنسيس تلقي العلاج الطبيعي التنفسي.

وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها الفاتيكان أن البابا فرنسيس يخضع لعلاج طبيعي لمساعدته على إخراج السوائل من رئتيه.

واستأنف البابا فرنسيس عمله بعد الظهر، وذلك بعد تلقيه القربان المقدس في الصباح.

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