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حوادث

بعد قضية ريهام سعيد، اليوم، محاكمة التيك توكر كروان مشاكل في سب منتجة فنية

كروان مشاكل، فيتو
كروان مشاكل، فيتو

تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الخميس، جلسة محاكمة التيك توكر كروان مشاكل في سب منتجة فنية.

وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على التيك توكر كروان مشاكل بحدائق القبة، في اتهامه بسب وقذف مذيعة شهيرة، ولتنفيذ أحكام قضائية.

وكان قسم شرطة حدائق القبة قد تلقى بلاغًا من مذيعة شهيرة ووجهت اتهامًا للتيك توكر كروان مشاكل بالسب والقذف.

وأمس الأربعاء قررت محكمة مستأنف الاقتصادية، تأجيل الاستئناف المقدم من التيك توكر كروان مشاكل، على حكم حبسه 4 أشهر بتهمة سب الإعلامية ريهام سعيد إلى جلسة 5 مارس المقبل. 

 

عقوبة السب والقذف في قانون العقوبات

ونصت المادة 306 مكررًا من قانون العقوبات على أنه: كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة (١٧١) غرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

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المحكمة الإقتصادية كروان مشاكل التيك توكر كروان

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