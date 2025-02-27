تنفيذ 11 ألف شقة سكن كل المصريين لمحدودي الدخل بـ15 مايو

كشف المهندس علي سعد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15 مايو، عن تفاصيل تنفيذ مشروع "سكن لكل المصريين" المخصص لمحدودي الدخل، موضحا ان المشروع يضم 465 عمارة بإجمالي 11,160 وحدة سكنية. وقد شدد المهندس علي سعد على ضرورة التزام الشركات المنفذة بسرعة إنهاء الأعمال وفقًا للبرامج الزمنية المحددة، لضمان تسليم الوحدات إلى مستحقيها في المواعيد المقررة.



وأكد رئيس الجهاز أهمية تطبيق أعلى معايير الجودة في تنفيذ الأعمال، مع التركيز على استخدام أحدث المواد والتقنيات في رصف الطرق. وأشار إلى أن تنفيذ أعمال الطرق بمنطقة النرجس يتوافق مع الجداول الزمنية المعدة للمشروع، مؤكدًا ضرورة تسليم الوحدات السكنية في المواعيد المحددة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص جهاز تنمية مدينة 15 مايو على توفير بيئة حضرية متطورة وآمنة للمواطنين، من خلال متابعة مستمرة لمشروعات الإسكان والبنية التحتية بالمدينة.

كما قام المهندس رئيس الجهاز بتفقد المدخل الأوسطي للمدينة، وذلك لمتابعة آخر مستجدات تطوير المسطحات الزراعية بالمدخل، حيث شدد على ضرورة تحسين المظهر الجمالي وزيادة المساحات الخضراء بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للمدينة. كما وجه بسرعة استكمال أعمال التشجير والتنسيق الحضاري وفق أعلى المعايير الفنية.

كشف المهندس بسام محمد فضل "رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق" عن البدء في تنفيذ مشروع رفع كفاءه وتأهيل لرافعى الصرف الصحى رقم (1، 2) والمنفذين منذ أن أنشئت المدينة والحاجة الماسة إلى أعمال التطوير، وذلك بهدف التعامل الأفضل مع مياه الأمطار.

وأوضح أن تلك المشروعات تأتى فى إطار تكليفات المهندس شريف الشربينى " وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية " برفع كفاءة وتطوير منظومة الصرف الصحى لتتناسب مع التغيرات المناخية واستيعاب مياه الأمطار الغزيرة.

واشار رئيس جهاز أن مهمة الروافع هى نقل مياه الصرف والأمطار إلى محطة المعالجة الرئيسية بهدف إعادة إستخدام المياه فى رى المزروعات بالمتنزهات والمسطحات الخضراء بالمدينة بعد معالجتها ثلاثيًا مضيفًا أن خطة التأهيل تشمل فيما يخص روافع الصرف الصحى رقم (1) والواقع بالحى الأول ورقم (2) والواقع أمام الحى التاسع وسيكون المشروع تحت إشراف المهندس حسين الاحمدى نائب رئيس الجهاز للتشغيل والصيانة والطرق.



وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق أثناء تفقده الأعمال بالالتزام بالبرامج الزمنية لإنهاء المشروع طبقًا للتوقيتات المحددة لافتًا أنه جاء على هامش الجولة المرور على مخرات السيول للتأكد من جاهزيتها بهدف المساعدة فى التعامل الأمثل مع مياه الأمطارالغزيرة فى ظل التغيرات المناخية.

دفع معدلات التنمية ومواصلة مسيرة النهضة العمرانية

كما عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا، لمتابعة سير العمل بالمشروعات التي تتولى تنفيذها شركة أبناء حسن علام، وذلك بحضور مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومسئولي الشركة.

وأكد المهندس شريف الشربيني، أن وزارة الإسكان تقدم كل الدعم لجميع شركات المقاولات الوطنية، من أجل دفع معدلات التنمية، ومواصلة مسيرة النهضة العمرانية، والانتهاء من تنفيذ مختلف المشروعات في المواعيد المحددة وبأعلى معايير الجودة، مشددًا على ضغط معدلات التنفيذ، وتكثيف أعداد العمالة والمعدات.

وناقش وزير الإسكان، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تنفذها شركة أبناء حسن علام، وفي مقدمتها المشروعات الجارية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، ومشروعات مدينة سانت كاترين، ومشروعات مدينتي العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة والهيئة وأجهزة المدن الجديدة، تقدم كل أوجه الدعم لسرعة إنهاء المشروعات، وتذليل العقبات والصعاب لدفع معدلات الأداء.

تفقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مشروع الممشى السياحي بالكورنيش بمدينة المنصورة الجديدة، والذي يعد من أبرز المعالم الترفيهية في المدينة، يرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ورئيس جهاز المدينة.

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه، بمكونات الممشى، والذي يمتد بطول 4.2 كيلو متر على ساحل البحر المتوسط، ويهدف إلى توفير بيئة ترفيهية متكاملة لسكان المدينة وزوارها، ويتميز بتوفير مسارات مخصصة للمشاة، وأخرى للجري وركوب الدراجات، مما يجعله وجهة مثالية لممارسة الرياضة والاستمتاع بالطبيعة.

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