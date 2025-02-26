الأربعاء 26 فبراير 2025
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محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية لمناقشة ملفات المتعلقة بالمواطنين

محافظ سوهاج يعقد
محافظ سوهاج يعقد اجتماعا مع رؤساء المدن

 

عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، اجتماعا مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، عقب حركة التنقلات الأخيرة، لمناقشة خطة العمل خلال الفترة القادمة، وأبرز الملفات التي تهم المواطنين، وذلك بحضور اللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد.

 

وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة التواصل بين رؤساء المدن لاستكمال الملفات المعلقة وإنجازها في أسرع وقت ممكن، وناقش مع رؤساء الوحدات المحلية عدد من الملفات المهمة ومنها " الاستعدادات النهائية لاستقبال شهر رمضان الكريم، موجها بالمرور الدائم على معارض " أهلا رمضان "، والشوادر وأسواق اليوم الواحد"، بالتعاون مع الغرفة التجارية، وحماية المستهلك، للتأكد من ثبات الأسعار وتوافر السلع الغذائية وتنوعها لتلبية جميع احتياجات الأسرة، والتأكيد على عدم إعاقة هذه المنافذ لحركة المرور.

 

كما وجه المحافظ بضرورة التنسيق مع مديرية الأوقاف بشأن الساحات المخصصة لأداء صلاة التراويح، والإلتزام بتطبيق كافة التعليمات الصادرة عن وزارة الأوقاف في هذا الشأن، مشددا على المرور الدائم على مواقف السيارات، والتأكد من توفير وسائل النقل العام، وإحكام الرقابة على خطوط السير وتعريفة الركوب، على أن يتم تكليف أحد نواب رئيس المدينة بالتواجد الدائم بالمواقف، خاصة خلال فترات الذروة.

 

كما تطرق الاجتماع لمناقشة مواعيد غلق المحال التجارية، والالتزام بالمواعيد التي أقرتها وزارة التنمية المحلية، وأكد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الالتزام بمواعيد العمل الرسمية، وعدم تأخير مصالح المواطنين خلال شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أنه شهر للعمل والعبادة.

 

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الأخرى التي تهم المواطنين، ومنها ملفات " خطة الرصف، وخطة النظافة والتجميل، ورفع الاشغالات، واحكام الرقابة على مركبات التوك توك، والموقف التنفيذي للموجة 25 لإزالة التعديات، وكذا ملفات التصالح، والتقنين، والمتغيرات المكانية، والخطة الاستثمارية للوحدات المحلية، وشدد المحافظ على ضرورة الانتهاء من رصف كافة الطرق التي شهدت الانتهاء من أعمال توصيل المرافق بها، سواء رصف الأسفلت أو الخرسانة، أو بلاط الانترلوك "، لافتا إلى ضرورة تسريع وتيرة العمل والإنجاز في هذه الملفات المهمة لتحقيق راحة ورضا المواطنين.

 

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