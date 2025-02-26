وكيل صحة سوهاج يستعرض آليات العمل بالمنشآت الطبية خلال شهر رمضان

ترأس مساء اليوم الأربعاء الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج إجتماع مع قيادات مديرية الصحة بحضور الدكتور أيمن مكرم وكيل المديرية والدكتور أحمد زيد معاون وكيل الوزارة للشئون الفنية والدكتور عمر عبدالحابر مدير عام الطب العلاجي وذلك لاستعراض ومناقشة أليات العمل الفترة القادمة وخاصة خلال شهر رمضان المبارك لضمان انتظام سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفيات والمنشآت الصحية المختلفة.

وجه دويدار بعدد من التكليفات الهامة والمؤثرة والتي من شائنها رفع مستوى الخدمة الصحية بالمحافظة، موجهًا أيضا بعقد الإجتماع بصورة نصف شهرية لتقييم وعرض ما تم إنجازه من توصيات.

كما وجه بعدد من التكليفات الهامة والمؤثرة لضمان جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات مقدمًا شكره لجميع قيادات المديرية علي جهودهم المبذولة للنهوض بالمنظومة الصحية بالمحافظة .

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