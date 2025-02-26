معاينة حريق تسبب في مصرع فتاة وإصابة آخرين بورشة ألعاب نارية بالجيزة

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق تسبب في مصرع فتاة وإصابة 4 أشخاص آخرين، داخل ورشة لتصنيع الألعاب النارية في الجيزة.

وكشفت المعاينة الأولية أن النيران اندلعت نتيجة اشتعال مواد سريعة الالتهاب داخل الورشة، مما أدى إلى انتشار الحريق بسرعة كبيرة في مختلف أرجائه.

وكانت غرفة عمليات الشرطة قد تلقت بلاغًا؛ اليوم الأربعاء، يفيد بتصاعد ألسنة اللهب داخل ورشة بدائرة قسم شرطة أبو النمرس، وعلى الفور، تم الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على النيران قبل امتدادها.

نجحت قوات الحماية المدنية في إخماد الحريق بعد جهود مكثفة، لكنه أسفر عن وفاة فتاة وإصابة 4 آخرين بحروق متفرقة، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق لكشف ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

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