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رياضة

أتلتيكو مدريد يسعى لضم نجم ليفربول في الميركاتو الصيفي

ليفربول
ليفربول

يسعى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني، لضم أحد نجوم ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بناء على رغبة دييجو سيميوني المدير الفني؛ من أجل تدعيم خط الهجوم استعدادا استعدادًا للموسم المقبل.

ويحتل ليفربول صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 64 نقطة، بينما يحل أتلتيكو مدريد ثالثًا في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 53 نقطة.

وأكدت شبكة "Caught Offside" أن نادي أتلتيكو مدريد حريص على التوقيع مع مهاجم ليفربول ومنتخب أوروجواي، داروين نونيز، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن دييجو سيميوني يتطلع إلى خيارات إضافية لتعزيز مركز قلب الهجوم بجانب جوليان ألفاريز، ويرى أن نونيز قادر على تشكيل إضافة قوية في هجوم الآتليتي، نظرًا لعدم وضوح مستقبل أنطوان جريزمان مع الفريق.

وارتبط الدولي الأوروجواياني بالرحيل عن صفوف ليفربول في الصيف القادم، حيث إن النادي الإنجليزي منفتح على بيع اللاعب بسبب مستواه غير الثابت مع الريدز.

يذكر أن عقد نونيز سينتهي في صيف 2028، وتبلغ القيمة التسويقية للاعب حوالي 74 مليون جنيه إسترليني.

وشارك نونيز هذا العام في 35 مباراة مع ليفربول بجميع المسابقات، حيث أحرز 6 أهداف وقام بصناعة 4 طوال الموسم.

من ناحية أخرى، تعرض الهولندي أرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، اليوم الأربعاء، لعقوبة بسبب سلوكه تجاه طاقم تحكيم مباراة ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

عقوبة إيقاف وتغريم أرني سلوت 

وتم إيقاف سلوت مباراتين، حيث اعترف بتهمة "التصرف بطريقة غير لائقة واستخدام كلمات وسلوك مهين ومسيء أو كلاهما تجاه حكم المباراة والحكم المساعد"، وذلك بعد التعادل 2/2 في ملعب جوديسون بارك في 12 فبراير الجاري، وفق ما ذكره الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

وذكر الاتحاد الإنجليزي أن سلوت تم تغريمه 70 ألف جنيه إسترليني (90 ألف دولار).

وحصل سلوت على بطاقة حمراء بسبب سلوكه بعد نهاية المباراة، ومنذ ذلك الوقت أعرب عن أسفه.

ويغيب سلوت عن مباراتي ليفربول المحليتين أمام نيوكاسل اليوم الأربعاء، وأمام ساوثهامبتون يوم 8 مارس المقبل، على ملعب الفريق بأنفيلد ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه.

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أتلتيكو مدريد ليفربول داروين نونيو الدوري الإسباني دييجو سيميوني

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