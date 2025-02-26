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تعليم قنا يعلن نتيجة مسابقة "المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري"

تعليم قنا يعلن نتيجة
تعليم قنا يعلن نتيجة مسابقة المبادرة الوطنية لتمكين الطفل

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا نتيجة مسابقة (المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصرى ) مرحلة التعليم الأساسي (ابتدائى- إعدادى )على مستوى المديرية والتى ينظمها توجيه عام التربية الاجتماعية للعام الدراسي 2024-2025م.

نتيجة المسابقة بقنا

وأشار هانى عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا إلى أن نتيجة المسابقة أسفرت عن فوز مدرسة الأقباط الكاثوليك بحجازة إدارة قوص بالمركز الأول، ومدرسة نجع الجديدة تعليم أساسي إدارة نقادة بالمركز الثاني، ومدرسة الجديدة الابتدائية ادارة فرشوط بالمركز الثالث عن المرحلة الابتدائية.

بينما حصدت مدرسة البنات الإعدادية ادارة فرشوط المركز الأول عن المرحلة الإعدادية، ومدرسة الشيخ حاكم الاعدادية إدارة نقادة المركز الثاني، ومدرسة الزهراء الاعدادية بنات ادارة قفط المركز الثالث على مستوى المديرية.

تنمية المهارات لبناء شخصية مصرية

وأوضح "عنتر" أن المبادرة تأتي في إطار اهتمام الوزارة بتقديم أوجه الرعاية لأبنائنا الطلاب من خلال الأنشطة المختلفة، حيث إن الأنشطة الطلابية وسيلة لاكتشاف الهوايات وتنمية المهارات لبناء شخصية مصرية متوازنة، وتنمية السلوكيات الإيجابية التي تمكنهم من التواصل الفعال في بيئة مدرسية آمنة.

وأشاد وكيل الوزارة بجهود الإدارة العامة للأنشطة الطلابية بالمديرية بقيادة سمية عبدالفتاح مدير عام الشئون التنفيذية، وتنفيذ الدكتور سيد مرزوق موجه عام التربية الأجتماعية، وسالى محمد مسئول مكتب الخدمة.

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