تعليم قنا يكرم الفائزين بمسابقة مواهب مصرية

نظمت إدارة الموهوبين والعلم الذكي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا احتفالية كبرى لتكريم 117 طالب وطالبة من الفائزين في مسابقة مواهب مصرية بجميع المراحل التعليمية من جميع الإدارات التعليمية، أقيمت الاحتفالية بقصر ثقافة قنا تحت رعاية الأستاذ هاني عنتر الصابر وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا وبحضور سومية عبد الفتاح مدير عام الشئون التنفيذية والنائب محمد الجبلاوي عضو مجلس النواب والدكتورة مها محمد محسن مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي ومديرو عموم الإدارات التعليمية ومحمد نور الدين ممثل مجلس الآباء والأمناء والمعلمين ولفيف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة جنوب الوادي والمتطوعين لتحكيم مسابقات الموهوبين وأسر الطلاب المحتفى بهم ومنسقي الموهوبين بالإدارات التعليمية.

تصميم المواقع والمونتاج

استهلت فقرات الاحتفالية بالسلام الوطني، وقدم الطلاب فقرات إنشاد ديني وكورال وغناء فردي ثم تحدثت مدير إدارة الموهوبين عن استهداف ما تجاوز 9000 طالب وطالبة في ورش تنمية ودعم الموهوبين على مستوى المديرية في مجالات التكنولوجيا الخضراء وتصميم المواقع والمونتاج والانفوجراف والبورتريه والتعبير الفني والإنشاد والغناء وتأليف القصة والمسرح والشعر والإلقاء، وكذلك تنظيم 78 فاعلية مختلفة ما بين مبادرات ومعارض وتكريمات بمشاركة 5031 موهوب وموهوبة حصدت الإدارة من خلالها على 11 مركز متميز جمهوريًا.

تبني المواهب والأخذ بيدها في قنا

من جانبها أثنت مدير عام الشئون التنفيذية على إستراتيجية الوزارة في دعم الموهوبين وتنظيم برامج وأنشطة لرعايتهم تنفذها إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية بالتنسيق مع كليات جامعة جنوب الوادي ومديرية أوقاف قنا وكل الجهات الشريكة المساهمة تحت رعاية الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، منوهة إلى دور الإدارات التعليمية والمدرسية وتوجيهات الأنشطة والمواد وأسر الموهوبين في تبني المواهب والأخذ بيدها لتحقيق درجة أفضل من الإتقان والمهارة وتكوين نماذج فاعلة بالمجتمع.

اختتمت الاحتفالية بتكريم أعضاء لجان التحكيم ومديرو عموم الإدارات التعليمية ومنسقو إدارة الموهوبين بالمديرية والإدارات التعليمية والطلاب الفائزين بالمراكز الأول والثاني والثالث من كل مرحلة تعليمية في مسابقة مواهب مصرية.

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