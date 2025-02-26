وكيل صحة قنا يتفقد مستشفى نقادة المركزي ويُحيل عددا من المقصرين للتحقيق

أجري الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا جولة تفقدية موسعة داخل مستشفي نقادة المركزي للوقوف علي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي ومراجعة الأقسام المختلفة بالمستشفي.

تحويل ممرضة بالإستقبال للتحقيق

وبدأ الزيارة بتفقد الإستقبال وتواجد الطبيب والتمريض وتوافر أدوية الطوارئ والمستلزمات الطبية وتوافر الأمصال ومدي التسجيل السليم لحالات الدخول والتحويلات للأقسام الداخلية بالمستشفي.

موجهًا بتحويل ممرضة بالإستقبال للتحقيق لعدم الإلتزام بحفظ الطُعوم بصورة جيدة وتحويل المسؤول المالي والإداري بالمستشفي للتحقيق لعدم الإنضباط فى الإشراف وعدم الإلتزام بتفعيل القرار ٧٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تذاكر العيادات الخارجية،كذلك وجه بخصم حافز الإشراف من الفرق الطبية من المقصرين في ءاداء عملهم.

كما راجع وكيل الوزارة صيدلية نفقة الدولة وتوافر الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة ومدي التسجيل والصرف للمستحقين حسب المواعيد المقررة للصرف وسجلات الصرف والتوريد.

وإستمرت الجولة بتفقد بنك الدم داخل المستشفي ومدي توافر فصائل الدم المختلفة، موجهًا بتنفيذ حملة للتبرع بالدم من أبناء مركز نقادة لدعم بنك الدم بكميات كافية وذلك بالتنسيق مع بنك الدم الإقليمي بالمحافظة.

وتابع جولته بتفقد عيادة العلاج الطبيعي بالمستشفي ومدي تشغيل الأجهزة بالقسم ومتابعة المرضي المترددين من أصحاب الحالات الطبية الحرجة التي تحتاج إلي جلسات العلاج الطبيعي، كذلك توافر مستلزمات مكافحة العدوي داخل عيادة الأسنان، ومراجعة تردد القسم وحالات الدخول وحالات خلع الأسنان.

وتبين حال المرور وجود عُطل في جهاز التعقيم المركزي بالمستشفي ووجه علي الفور بإستدعاء مهندس الشركة المسؤولة عن الصيانة وتم الإصلاح عقب المرور بساعتين.

كما تفقد وكيل الوزارة عيادة الأطفال وعيادة العظام وقسم الباطنة وقسم النساء والأطفال وقسم العمليات وتوافر المستلزمات الطبية والجراحية اللازمة لتنفيذ العمليات الجراحية بالمستشفي، موجهًا بتحويل فريق قسم الأطفال للتحقيق لتدني الخدمة بالقسم والقصور في تقديم الرعاية اللازمة للأطفال.

كما راجع وكيل الوزارة قسم الحضانات للإطمئنان علي الأطفال بالقسم وتشغيل كافة الحضانات موجهًا بتعديل خط السير داخل الحضانات بما يُتيح تقديم الخدمة للأطفال وييسر الرضاعة الطبيعية للأطفال من أمهاتهم المترددين علي الحضانات.

وقد إستمع خلال الجولة لعدد من المرضي حول الخدمات الطبية المقدمة لهم ومدي حصولهم علي الرعاية الطبية اللازمة لهم، كذلك ناقش وكيل الوزارة أطباء المستشفي حول حالات الدخول وتردد المستشفي من المرضي والتزامهم بالنوبتجيات المقررة داخل المستشفي.

رافقه الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية، دكتور عبدالله حمدي مدير الطب العلاجي وفريق العلاجي بالمديرية والدكتور وليد ضاحي مدير إدارة نقادة الصحية والدكتور عوض الله سعيد محمد مدير مستشفي نقادة المركزي.

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