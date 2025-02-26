رئيس الوزراء يفتتح مصانع جديدة بالعين السخنة ويتفقد الميناء غدًا

يقوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الخميس، بجولة تفقدية في المنطقة الصناعية بالعين السخنة، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث يفتتح عددًا من المصانع الجديدة، في إطار جهود الدولة لدعم الصناعة وتعزيز الاستثمار.

ويعقب الجولة تفقد رئيس الوزراء لميناء السخنة، لمتابعة سير العمل بالمشروعات الجارية والتطويرات التي تهدف إلى تعزيز قدرات الميناء ورفع كفاءته التشغيلية، بما يسهم في دعم حركة التجارة والنقل البحري.

تأتي هذه الجولة في إطار اهتمام الحكومة بتطوير المناطق الاقتصادية وتحفيز الاستثمار الصناعي، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويوفر المزيد من فرص العمل.

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