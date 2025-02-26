الأربعاء 26 فبراير 2025
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حوادث

مصرع مزارع بطلق ناري في قنا

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو

لقي مزارع مصرعه، اليوم الأربعاء، متأثرا بإصابته بطلق ناري في قرية أبو حزام بنجع حمادي،  شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة بقنا

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، قد تلفت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من مرفق إسعاف قنا،  بمقتل مزارع بطلق ناري في قرية أبو حزام بنجع حمادي.

وأسفر ذلك عن مصرع ب.ع.ع،  50 عاما، في مشاجرة بسبب تجدد خلافات قديمة،  وتم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم

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