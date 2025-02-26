تربية عين شمس تُنفّذ تجربة إخلاء متكامل للسلامة بالتعاون مع الدفاع المدني

نفذت كلية التربية تجربة إخلاء بالمبنى الرئيسي للكلية، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة صفاء شحاتة، القائم بأعمال عميد الكلية، وإشراف الدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج، وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

تربية عين شمس تُنفّذ تجربة إخلاء نموذجية وبرنامجًا متكاملًا للسلامة بالتعاون مع الدفاع المدني

ويأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تعزيز مفاهيم السلامة والحماية المدنية.

تم تنفيذ التجربة يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، بقيادة عادل محمد عبد اللطيف، مدير إدارة الدفاع المدني بالجامعة، وفريق العمل المختص، وبالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني والأمن بالكلية.



شملت التجربة إخلاءً فعليًا للمبنى الرئيسي للكلية، نظرًا لأهميته ضمن البنية التحتية الحيوية للكلية، والتي تضم المدرجات والمعامل والمكاتب الإدارية والكنترولات، حيث استهدفت تعزيز وعي الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بآليات الاستجابة السريعة للطوارئ.



سبق تنفيذ التجربة سلسلة من ورش العمل التحضيرية، التي نُظّمت يوم الأحد 23 فبراير 2025، بإشراف إدارة الدفاع المدني بالجامعة، وبالتنسيق مع إدارة الدفاع المدني بالكلية، لضمان الجاهزية الكاملة. كما تلاها تفقد شامل للمبنى للتأكد من استيفاء جميع متطلبات السلامة.



انطلقت تجربة الإخلاء في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا، حيث تمت بسرعة ودقة، وشهدت تفاعلًا إيجابيًا من الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين، بمساندة فعالة من فريق اتحاد الطلاب بالكلية. أعقب التجربة تدريب عملي على إطفاء الحرائق باستخدام مختلف أنواع الطفايات، تحت إشراف فريق الدفاع المدني، لضمان إتقان المهارات الأساسية في مواجهة الحرائق.



في ختام الفعالية، تم تقديم الشكر لإدارة الجامعة والدفاع المدني وكافة المشاركين على جهودهم في إنجاح التجربة، مع التوصية بتكرار مثل هذه التدريبات لتعزيز الجاهزية وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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