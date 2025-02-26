الدوري المصري، تعادل سلبي بين الإسماعيلي وفاركو في الشوط الأول

الدوري المصري، انتهى الشوط الأول من مواجهة الإسماعيلي وحرس الحدود، بالتعادل السلبي، في المباراة التي تجمعهما على ملعب استاد الإسماعيلي، ضمن الجولة السادسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بدأت المباراة بتسديدة عن طريق محمد عبد السميع لاعب الإسماعيلي في الدقيقة الثالثة، من على حدود منطقة الجزاء مرت بجوار القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة الرابعة، أهدر فاركو فرصة هدف مؤكد بتسديدة عن طريق ياسين الملاح من داخل منطقة الجزاء ارتدت من القائم الأيسر للمرمى.

وفي الدقيقة السابعة، واصل فاركو مسلسل إهدار الفرص بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى إلى داخل منطقة الجزاء استقبلها عزمي جومة بتسديدة قوية ارتدت من القائم الأيمن للمرمى.

وفي الدقيقة 30، رد الإسماعيلي بتسديدة عن طريق محمد بيومي من على حدود منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة العلوية للمرمى.

وفي الدقيقة 37، أحرز ياسين الملاح لاعب فاركو هدفا بعد عرضية أرضية من الجبهة اليمنى، قابلها اللاعب بتحويلها إلى شباك الدراويشن إلا أن الحكم محمد معروف ألغى الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو بسبب التسلل، لينتهي الشوط الأول بتعادل الفريقين سلبيا.

تشكيل الإسماعيلي لمباراة فاركو في الدوري المصري

وضم تشكيل الإسماعيلي لمباراة فاركو في الدوري المصري كالتالي:

حراسة المرمى: كمال السيد

خط الدفاع: حاتم سكر، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار، محمد بيومي.

خط الوسط: محمد عبد السميع، عماد حمدي، مروان حمدي، علي الملواني.

خط الهجوم: خالد النبريصي، محمد زيدان.

ويتواجد على دكة بدلاء الإسماعيلي كلا من عبد الله جمال، هشام محمد، عبد الرحمن الدح، عمر القط، عبد الله محمد، محمد خطاري، إبراهيم عبد العال، حسن صابر،إيريك تراوري.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلي للفوز بعد سلسلة النتائج السيئة التي يعيشها الفريق بعد 5 هزائم متتالية وتعادل فى آخر 6 مباريات خاضها فى الدورى المصرى، حيث خسر من الاتحاد السكندرى وطلائع الجيش والزمالك والجونة ثم من الأهلى ثم تعادل مع المصري، ويعود آخر انتصار للدراويش إلى 21 يناير الماضى أمام سموحة بهدف نظيف.

ويتواجد الإسماعيلي في المركز الـ16 برصيد 13 نقطة بعد خوضه 15 مباراة ونجح في الفوز في 3 مباريات وتعادل في 4 وخسر في 8.

في المقابل يدخل فاركو المباراة في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.

قائمة الاسماعيلي أمام فاركو

حراسة المرمى: كمال السيد، عبد الله جمال، محمد عبد الرازق.

خط الدفاع: عماد حمدي، عبد الكريم مصطفى، محمد عمار،عبد الله محمد، حاتم سكر.

خط الوسط: هشام محمد، محمد بيومي، محمد عبد السميع، على الملواني، عبد الرحمن الدح، محمد خطاري، مروان حمدي، عمر القط، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، إيريك تراوري.

خط الهجوم: خالد النبريصي، حسن صابر، محمد زيدان، السيد ربيع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.