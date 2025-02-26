الاتفاق يهزم التعاون بهدف في الدوري السعودي

حقق فريق الاتفاق فوزًا ثمينًا على نظيره التعاون، مساء اليوم الأربعاء، بنتيجة 1-0، في إطار منافسات الجولة الـ 22 بـدوري روشن السعودي.

الاتفاق يهزم التعاون

وسجل اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم هدف المباراة الوحيد لصالح فريق الاتفاق في الدقيقة 78.

بتلك النتيجة، واصل فريق الاتفاق نتائجه الإيجابية في دوري روشن وصولًا إلى النقطة 31 بالمركز السابع.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد التعاون عند 28 نقطة في المركز العاشر.

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