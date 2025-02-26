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خارج الحدود

ترامب: لن نقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا وستعيد أموال المساعدات

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستوقع على اتفاق المعادن النادرة مع أوكرانيا، معلنا عن زيارة الرئيس الأوكراني لواشنطن.

 اتفاق المعادن النادرة مع أوكرانيا


وقال ترامب خلال ترأسه أول اجتماع للحكومة الأمريكية بحضور إيلون ماسك، إن الرئيس الأوكراني زيلينسكي، سيزور الولايات المتحدة الجمعة، وسيوقع مع واشنطن على اتفاق بشأن المعادن النادرة وأمور أخرى.

وأضاف في نفس الحديث، أن بلاده  ستستعيد أموالا دفعتها إلى أوكرانيا خلال حربها مع روسيا، ولن نقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا وأوروبا.

وشدد على أن أمريكا ستتوصل إلى اتفاق مع روسيا وأوكرانيا لوقف القتال.

  
وكانت صحيفة "فاينانشال تايمز" قد أفادت نقلا عن مسؤولين أوكرانيين أن كييف أصبحت جاهزة الآن لتوقيع الاتفاقية الخاصة بالتطوير المشترك لمواردها المعدنية، بما في ذلك النفط والغاز.

الاتفاقية تهدف إلى توسيع العلاقة بين أمريكا وأوكرانيا

وأوضحت أن ذلك يأتي بعد أن تخلت الولايات المتحدة عن مطلبها بالحصول على الحق في تحقيق إيرادات محتملة تصل إلى 500 مليار دولار من استغلال هذه الموارد.

وتابعت أنه وعلى الرغم من غياب ضمانات أمنية صريحة في نص الاتفاق، أكد المسئولون أنهم تفاوضوا على شروط أكثر فائدة، معتبرين الاتفاقية جزء من رؤية أوسع تهدف إلى توسيع العلاقة مع الولايات المتحدة لتعزيز آفاق أوكرانيا بعد 3 سنوات من الحرب.

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