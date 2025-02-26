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توزيع ١٥٠٠ كرتونة رمضان لدعم طلاب تكافل وكرامة وذوي الهمم بجامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج

 

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج فى توزيع ١٥٠٠ كرتونة سلع غذائية ومواد تموينية مجانية بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن مبادرة كلنا واحد، بالتعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسيه لدعم طلاب الجامعة من ذوي الهمم والطلاب المستفيدين من مبادرة تكافل وكرامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا.

 

وأشار النعماني إلى أن المبادرة تأتي في إطار حرص إدارة الجامعة على التخفيف عن كاهل الطلاب وأسرهم والتواصل الدائم مع الطلاب في جميع الأوقات والمناسبات، بهدف خلق جو أسري وتعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين الطلاب من مختلف الكليات، لافتًا الي ان الطلاب قاموا بالمشاركة في عملية التوزيع إيمانًا منهم بأهمية العمل التطوعي والمشاركة في هذا الحدث الخيري، ومثمنًا أوجه التعاون مع الجمعية الشرعية الرئيسية، وما تقدمه من خدمات ومشاريع خيرية التي تزداد عامًا بعد عام في كافة أنحاء الجمهورية لخدمة الأسر الأولى بالرعاية، باعتبارها أحد أكبر الجمعيات التي تقوم بالعمل الخيري في مصر والعالم الإسلامي.

 

وأضاف كلًا من الدكتور محمد كمال منسق الانشطة الطلابية والدكتور احمد عاطف مدير رعاية الشباب المركزية ان المبادرة تعد من المبادرات الاجتماعية التي اطلقتها الدولة المصرية، والتي تظهر مدى تكاتف المواطنين والدولة وحرصهم على توطيد أواصر المحبة والتكافل لتوفير حياة كريمة للمصريين بمختلف فئاتهم.

 

وأوضح محمد حمودة مدير صندوق التكافل الإجتماعي أن المبادرة دعمت الطلاب ذوي الهمم، الطلاب الأكثر استحقاقًا والمستفيدين بمبادرة تكافل وكرامة، شرط وفاة الوالدين والذين تقدموا بالبحوث الإجتماعية التي تثبت استحقاقهم للدعم.

 

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