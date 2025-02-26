تركيب جهاز جديد بوحدة القسطرة المخية في مستشفى سوهاج الجامعى

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أن وحدة القسطرة المخية بالمستشفى الجامعى تعد الأولى من نوعها بجنوب الصعيد، حيث تواصل تقديم خدماتها الطبية المتقدمة في تشخيص وعلاج أمراض الأوعية الدموية بالمخ، وذلك بعد إعادة تشغيلها الشهر الماضي عقب تركيب جهاز القسطرة الجديد، والذي بلغت تكلفته 17 مليون جنيه، لتقدم إنجاز طبي رائد في علاج السكتات الدماغية وأمراض الأوعية المخية، للمرضى دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة.

تركيب جهاز القسطرة الجديد بوحدة القسطرة المخية بمستشفى سوهاج الجامعى

وأوضح النعماني أن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي افتتح هذه الوحدة خلال انعقاد المجلس الأعلى للجامعات بجامعة سوهاج خلال الشهر الماضى، مما يعكس الاهتمام الكبير بدعم وتطوير الخدمات الطبية بالجامعات المصرية، وتوفير هذه الخدمة الطبية الدقيقة، وتعزيز قدراتها في تقديم رعاية صحية متكاملة بإستخدام أحدث التقنيات الطبية.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدى القاضى، عميد كلية الطب البشري ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، ان تشغيل الوحدة يشكل إضافة نوعية لمنظومة الرعاية الصحية فى مستشفى سوهاج الجامعى، حيث يُعزز من قدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة وفقًا لأحدث المعايير الطبية العالمية، مما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي الصعيد، ويؤكد حرص الجامعة على الارتقاء بالمنظومة الصحية وتوفير العلاج المتطور للمرضى بأعلى درجات الكفاءة والجودة.

وفى السياق ذاته، أشار الدكتور أحمد كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، إلى أن وحدة القسطرة المخية استقبلت خلال الشهر الماضى ٦ حالات طارئة، تراوحت أعمارهم بين ٢٠ و٤٥ عامًا، حيث تم إجراء عمليات دقيقة بإستخدام تقنية القسطرة المخية، مما ساهم في إنقاذ حياتهم وتقليل المضاعفات الناتجة عن السكتات الدماغية وتمدد الأوعية الدموية المخية والوحمات الشريانية بالمخ.

وأوضح الدكتور عابدين خير الله قاسم رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب أن القسطرة المخية تُعد من أحدث التقنيات العالمية المستخدمة في علاج السكتات الدماغية وتمدد الأوعية الدموية المخية، حيث تتيح للأطباء التدخل العلاجى دون الحاجة إلى جراحة تقليدية، من خلال إزالة الجلطات وإصلاح التمددات الشريانية بإستخدام الدعامات والملفات الحلزونية، مما يسهم فى تحسين فرص التعافى السريع وتقليل معدلات الإعاقة الناتجة عن الجلطات الدماغية.

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