وزير المالية: 85 مليار جنيه تكلفة زيادة الأجور و10 مليارات لصندوق الأسر الفقيرة

حزمة الحماية الاجتماعية، قال الدكتور أحمد كجوك وزير المالية: إنه وفقا لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، سيتم إنشاء صندوق للأسر الفقيرة بقيمة 10 مليارات جنيه، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وأكد وزير المالية: أن تكلفة زيادة الأجور بلغت 85 مليار جنيه في العام المالي المقبل.

ولفت إلى أنه سيتم تخصيص منحة قدرها 1500 جنيه للعمالة غير المنتظمة.

وأشار إلى استفادة 10 ملايين أسرة على بطاقات التموين من زيادة على البطاقات خلال شهري رمضان وعيد الفطر، لكل بطاقة عدد أفرادها فرد 125 جنيها والفردين 250 جنيها.

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