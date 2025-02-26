تزامنًا مع شهر رمضان، صرف مكافأة 1500 جنيه للعاملين بجامعة سوهاج

قرر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة ١٥٠٠ جنيه للعاملين بجامعة سوهاج موجهًا بسرعة الانتهاء من إجراءات الصرف بجميع منتسبيها وحرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية والضغوط المعيشية عن كاهلهم، وتقديرا لجهودهم غير المعتادة وأدائهم المتميز الذي انعكس على تقدم الجامعة في التصنيفات الدولية، مشددا على سرعة الانتهاء من إجراءات الصرف وفق توقيتات الرفع المالي.

ووجه النعماني التهنئة لأسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بتلك المناسبة العطرة، وأن يعيد الله هذه المناسبات على مصر وشعبها بالخير واليمن والبركات.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أن المكافاة تشمل كافة العمال والعمالة المؤقتة والتربية العسكرية وموظفي الاستعانة والكادر الطبي بالمستشفيات الجامعية والإدارة الطبية، والمنتدبين إلى الجامعة.

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