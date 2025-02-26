رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في وجود وزير المالية أحمد كجوك، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة الخاصة بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، إلى جانب معاش تكافل وكرامة، بعد اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأوضح وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، حزمة الحماية الاجتماعية تم عرضها على الرئيس وهي متنوعة وتخاطب الفئات الأولى بالرعاية والتوسع في الدعم النقدي، والمساعدة في المساندة دون خلق أي تشوهات مؤثرة على الأسعار، والتضخم في تراجع كبير والأشهر المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا في التضخم.

ولفت: حزمة الحماية الاجتماعية تشمل إجراءات حتى يونيو المقبل، وزيادة الأجور والمعاشات من يوليو المقبل.

وأضاف: هناك حزمة حماية اجتماعية جيدة تخاطب كل العاملين في الدولة، الجزء الأول من الحزمة يطبق من شهر رمضان حتى يونيو، حيث سيتم الاستفادة من الاستثمار الذي تم في تدقيق البيانات، وبطاقة التموين التي عليها فرد ستحصل على 125 جنيها، والأسرة التي بها فردين ستحصل على 250 جنيها، وذلك خلال شهر رمضان وسيتم تكراره في عيد الفطر المبارك، وهذه مساندة مادية للأسرة.

وتابع: منظومة تكافل وكرامة فيها معايير واضحة ووصل المستفيدين لـ5.2 مليون مستفيد وخلال شهر رمضان سيتم إعطاء تلك الأسر مساعدة مادية 300 جنيه لتلبية الاحتياجات الأساسية وزيادة المعاش نقديا من إبريل المقبل إلى 25% بشكل دائم، وهذه نسبة كبيرة.

وأكمل: الصحة لها أولوية كبرى لدينا وسيتم النظر لكل الحالات الحرجة وقائمة الانتظار وعددهم 60 ألف حالة سيتم إتاحة التوفير المالي لهم لعلاجهم وعمل تدخل جراحي لهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وسيتم توفير كل المبالغ المالية لعلاج كل الحالات الحرجة وقوائم الانتظار.

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