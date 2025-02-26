الأربعاء 26 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الوزراء يعلن تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

زيادة الأجور والمرتبات
زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، فيتو

أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في وجود وزير المالية أحمد كجوك، تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة الخاصة بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات، إلى جانب معاش تكافل وكرامة، بعد اعتمادها من الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

وأوضح وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل، حزمة الحماية الاجتماعية تم عرضها على الرئيس وهي متنوعة وتخاطب الفئات الأولى بالرعاية والتوسع في الدعم النقدي، والمساعدة في المساندة دون خلق أي تشوهات مؤثرة على الأسعار، والتضخم في تراجع كبير والأشهر المقبلة ستشهد انخفاضا كبيرا في التضخم.

 

ولفت: حزمة الحماية الاجتماعية تشمل إجراءات حتى يونيو المقبل، وزيادة الأجور والمعاشات من يوليو المقبل.

وأضاف: هناك حزمة حماية اجتماعية جيدة تخاطب كل العاملين في الدولة، الجزء الأول من الحزمة يطبق من شهر رمضان حتى يونيو، حيث سيتم الاستفادة من الاستثمار الذي تم في تدقيق البيانات، وبطاقة التموين التي عليها فرد ستحصل على 125 جنيها، والأسرة التي بها فردين ستحصل على 250 جنيها، وذلك خلال شهر رمضان وسيتم تكراره في عيد الفطر المبارك، وهذه مساندة مادية للأسرة.

وتابع: منظومة تكافل وكرامة فيها معايير واضحة ووصل المستفيدين لـ5.2 مليون مستفيد وخلال شهر رمضان سيتم إعطاء تلك الأسر مساعدة مادية 300 جنيه لتلبية الاحتياجات الأساسية وزيادة المعاش نقديا من إبريل المقبل إلى 25% بشكل دائم، وهذه نسبة كبيرة.

وأكمل: الصحة لها أولوية كبرى لدينا وسيتم النظر لكل الحالات الحرجة وقائمة الانتظار وعددهم 60 ألف حالة سيتم إتاحة التوفير المالي لهم لعلاجهم وعمل تدخل جراحي لهم خلال شهر رمضان وعيد الفطر، وسيتم توفير كل المبالغ المالية لعلاج كل الحالات الحرجة وقوائم الانتظار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

حزمة الحماية الاجتماعية حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة زيادة الأجور والمرتبات والمعاشات مدبولى زيادة المرتبات زيادة المعاشات وزير المالية أحمد كوجك

مواد متعلقة

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء بعد قليل لإعلان تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

الحكومة تناقش تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة بعد عرضها على الرئيس السيسي

بدء اجتماع الحكومة لمناقشة تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة
ads

الأكثر قراءة

وزير المالية: دعم إضافي على بطاقات التموين بقيمة 125 جنيها للفرد و250 للفردين

حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه

وزير المالية: زيادة المعاشات 15% ضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وزير المالية يعلن زيادة المعاشات بدءًا من يوليو المقبل

اشتباكات بين جماهير الأهلي في مباراة حرس الحدود بالدوري (صور)

زيادة المرتبات والمعاشات، أبرز توجيهات السيسي للحكومة اليوم (فيديو)

حزمة الحماية الاجتماعية، 300 جنيه مساعدة إضافية لمستفيدي تكافل وكرامة خلال شهر رمضان

14 قرارًا مهما وعاجلا لمجلس الوزراء في اجتماع الحكومة الأسبوعي

منوعات

المزيد

كوريا الشمالية تستقبل السياح الغربيين للمرة الأولى منذ 5 سنوات

هندي يقاضي سينما بسبب كثرة الإعلانات

رواد الفضاء يكتشفون ظاهرة غريبة في البحر المتوسط

للمرة الأولى منذ 9 سنوات، كوريا الجنوبية تسجل ارتفاعا في معدل المواليد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 26 فبراير 2025

عباد الشمس يسجل 110 جنيهات، أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالأسواق

32 جنيها سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء 26-2-2025 بالسوق المحلي

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خريطة الأماكن المطلوب بها وظائف معلم مساعد مادة اللغة العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم سداد الديون المتراكمة على الجمعية الخيرية من أموال الزكاة؟، الإفتاء تجيب

تفسير حلم الهروب في المنام وعلاقته بالتعرض لمشاكل صحية ونفسية

شهر رمضان 2025، داعية أزهري يوضح كيفية استقبال الشهر الكريم

المزيد
الجريدة الرسمية