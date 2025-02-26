محافظ قنا يشارك في فعاليات زيارة وفد UNDP لمركز إبداع مصر الرقمية

شارك الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، في فعاليات استقبال وفد الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) بمركز إبداع مصر الرقمية "كريتيفا قنا" بجامعة جنوب الوادي، وذلك بحضور الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، وأليساندرو فراكاساتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إلى جانب نخبة من قيادات قطاع التكنولوجيا وريادة الأعمال.

تطوير مهارات الشباب وتعزيز بيئة ريادة الأعمال بقنا

ومن جانبه أكد محافظ قنا، خلال كلمته، على أهمية الشراكة بين UNDP ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تقديم برامج نوعية تستهدف تطوير مهارات الشباب وتعزيز بيئة ريادة الأعمال في المحافظة، مشيرًا إلى أن مركز كريتيفا قنا أصبح منصة محورية لتمكين الشباب وتأهيلهم لسوق العمل في مجالات التكنولوجيا والابتكار.

وأضاف أن محافظة قنا تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم المشروعات الناشئة، من خلال التعاون مع مختلف الجهات المحلية والدولية، مثمنًا الدور الذي يلعبه مركز كريتيفا في تقديم برامج تدريبية متقدمة واحتضان الشركات الناشئة، مما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل جديدة.

أحدث البرامج والمشروعات بقنا

عقب الفعالية، قام محافظ قنا بجولة تفقدية داخل مركز كريتيفا، حيث اطلع على أحدث البرامج والمشروعات التي يتم تنفيذها لدعم رواد الأعمال والمبتكرين، كما استمع إلى عروض تقديمية من مجموعة من الشباب والشركات الناشئة المحتضنة بالمركز، والذين استعرضوا إنجازاتهم في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي، وتصنيع الإلكترونيات، وإنترنت الأشياء.

وأشاد المحافظ بما حققه المركز من إنجازات، حيث بلغ عدد المستفيدين من برامجه أكثر من 36 ألف شاب، بالإضافة إلى حصول أكثر من 30 شركة ناشئة على تمويل بقيمة 5 ملايين جنيه، بالشراكة مع جامعة جنوب الوادي ومحافظة قنا، مؤكدًا استمرار دعم المحافظة لهذه المبادرات التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

و في ختام كلمته، أكد محافظ قنا أن المحافظة ستواصل تقديم الدعم الكامل لكافة المبادرات التي تستهدف تمكين الشباب وتعزيز ثقافة الابتكار، مشيدًا بدور مركز كريتيفا في خلق بيئة محفزة لريادة الأعمال، ومؤكدًا أن قنا تمتلك طاقات شبابية واعدة قادرة على تحقيق الريادة في المجالات التكنولوجية المختلفة.

شهدت الفاعلية تكريم الفائزين بمسابقة "Startup PowerUp"، حيث حصلت ثلاث شركات ناشئة على جوائز نقدية بقيمة 50 ألف جنيه لكل منها، كما تم تكريم الفائزين في مسابقة "GEN Z"، التي بلغت إجمالي قيمة جوائزها 2.5 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع جامعة جنوب الوادي، كما تم تكريم أربع شركات ناشئة محتضنة في حاضنة كريتيفا، التي حصلت على تمويل يصل إلى 1.5 مليون جنيه، تقديرًا لإنجازاتها في مجالات التكنولوجيا وريادة الأعمال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.